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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 11:06 |
755
0

ВИДЕО. «Как ты, Иисус?» Легендарный форвард Милана обратился к Чигринскому

Златан Ибрагимович обратился к Дмитрию Чигринскому

21 января 2025, 11:06 |
755
0
ВИДЕО. «Как ты, Иисус?» Легендарный форвард Милана обратился к Чигринскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович обратился к бывшему футболисту донецкого «Шахтера» Дмитрию Чигринскому, с которым в свое время играли за каталонскую «Барселону».

«Чигри, мой друг. Как ты, Иисус? Надеюсь, у тебя и твоей семьи все хорошо. Надеюсь, к скорой встрече. Береги себя, мой друг. Всего лучшего», – обратился Ибрагимович к Чигринскому.

Чигринский отыграл вместе с Ибрагимовичем 10 матчей за Барселону в сезоне 2009/10. В целом украинец в составе каталонского клуба сыграл в 14 поединках.

Ранее легенда «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча донецкого «Шахтера» против «Бреста» в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

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Златан Ибрагимович Дмитрий Чигринский Барселона Шахтер Донецк Александр Панков видео
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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