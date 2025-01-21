ВИДЕО. «Как ты, Иисус?» Легендарный форвард Милана обратился к Чигринскому

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович обратился к бывшему футболисту донецкого «Шахтера» Дмитрию Чигринскому, с которым в свое время играли за каталонскую «Барселону».

«Чигри, мой друг. Как ты, Иисус? Надеюсь, у тебя и твоей семьи все хорошо. Надеюсь, к скорой встрече. Береги себя, мой друг. Всего лучшего», – обратился Ибрагимович к Чигринскому.

Чигринский отыграл вместе с Ибрагимовичем 10 матчей за Барселону в сезоне 2009/10. В целом украинец в составе каталонского клуба сыграл в 14 поединках.

Ранее легенда «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча донецкого «Шахтера» против «Бреста» в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.