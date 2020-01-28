Манчестер Юнайтед хочет переманить спортивного директора ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядах спортивного директора ПСЖ Энрике Антеро.
51-летний специалист уже два года работает в парижском клубе. В данный момент в МЮ нет должности спортивного директора. Эти обязанности остаются за исполнительным директором Эдом Вудвордом.
Ранее сообщалось, что МЮ назначит спортивным директором Кампоса, который нашел для Монако Мбаппе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.