МЮ назначит спортивным директором Кампоса, который нашел для Монако Мбаппе

Луис Кампос в настоящий момент работает в «Лилле»

  • 19.01.2020 11:25
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МЮ назначит спортивным директором Кампоса, который нашел для Монако Мбаппе
© ФК Лилль. Луис Кампос

Руководство «Манчестер Юнайтед» близко к тому, чтобы объявить о назначении на пост спортивного директора клуба португальца Луиса Кампоса, который ныне занимает аналогичную должность в «Лилле».

Исполнительный директор манчестерского клуба Эд Вудворд подыскивал кандидата на пост спортивного директора в течение 18 месяцев. Идея с назначением Кампоса была в МЮ еще когда команду тренировал Жозе Моуриньо, но тогда Вудворд был против ее реализации, чтобы португальский тандем не заполучил слишком большую власть в клубе.

Ныне Вудворд изменил мнение и лоббирует кандидатуру Кампоса, который привел во время работы в «Монако» в команду таких игроков как Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силва и Антони Марсьяль. Также Кампос нашел для «Лилля» такого игрока как Николя Пепе, которого впоследствии клуб за рекордную сумму продал «Арсеналу».

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Источник — The Sun

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