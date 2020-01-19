МЮ назначит спортивным директором Кампоса, который нашел для Монако Мбаппе

Руководство «Манчестер Юнайтед» близко к тому, чтобы объявить о назначении на пост спортивного директора клуба португальца Луиса Кампоса, который ныне занимает аналогичную должность в «Лилле».

Исполнительный директор манчестерского клуба Эд Вудворд подыскивал кандидата на пост спортивного директора в течение 18 месяцев. Идея с назначением Кампоса была в МЮ еще когда команду тренировал Жозе Моуриньо, но тогда Вудворд был против ее реализации, чтобы португальский тандем не заполучил слишком большую власть в клубе.

Ныне Вудворд изменил мнение и лоббирует кандидатуру Кампоса, который привел во время работы в «Монако» в команду таких игроков как Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силва и Антони Марсьяль. Также Кампос нашел для «Лилля» такого игрока как Николя Пепе, которого впоследствии клуб за рекордную сумму продал «Арсеналу».