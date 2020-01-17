30 забитых пенальти! Утрехт установил рекорд по исполнению 11-метровых

Голландский клуб «Утрехт» установил рекорд по исполнению 11-метровых штрафных ударов.
Футболисты команды успешно исполнили 30 подряд пенальти в матчах Эредивизии, топ-дивизиона нидерландского чемпионата.
Феноменальная серия началась в декабре 2014 года и продолжается до сих пор.
30 - @fcutrecht converted their last 30 penalties in the Eredivisie, a run stretching back to december 2014. Flawless.— OptaJohan (@OptaJohan) January 17, 2020
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Источник — Sport.ua
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