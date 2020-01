30 забитых пенальти! Утрехт установил рекорд по исполнению 11-метровых

Голландский клуб «Утрехт» установил рекорд по исполнению 11-метровых штрафных ударов.

Футболисты команды успешно исполнили 30 подряд пенальти в матчах Эредивизии, топ-дивизиона нидерландского чемпионата.

Феноменальная серия началась в декабре 2014 года и продолжается до сих пор.

