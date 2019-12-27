Партнер Ярмоленко разбил Ламборджини, будучи за рулем в костюме снеговика

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио разбил свою машину Ламборджини Хуракан стоимостью 250 тысяч евро.

Как сообщает английская пресса, инцидент случился на Рождество. Форвард находился за рулем в костюме снеговика и врезался в палисадник.

В полицию поступило сообщение, что авто съехало с дороги и врезалось в дорожный знак и ограду.

Moment Michail Antonio climbs out of supercar dressed as snowman after trashing front garden https://t.co/MswX1yqrR0 pic.twitter.com/WNANWjslCE — Cleansheet 😷🇭🇰😷 (@Cleansheet) December 27, 2019

По сведениям прессы, из автомобиля шел дым. С футболистом все в порядке, он не нуждался в госпитализации.

Отметим, что несмотря на аварию, Антонио через 24 часа сыграл в матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2). Антонио провел все 90 минут на поле.

Позже Ламборджини был обнаружен на эвакуаторе с вмятинами возле пассажирской двери.