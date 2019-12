Партнер Ярмоленко разбил Ламборджини, будучи за рулем в костюме снеговика

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио разбил свою машину Ламборджини Хуракан стоимостью 250 тысяч евро.

Как сообщает английская пресса, инцидент случился на Рождество. Форвард находился за рулем в костюме снеговика и врезался в палисадник.

В полицию поступило сообщение, что авто съехало с дороги и врезалось в дорожный знак и ограду.

Moment Michail Antonio climbs out of supercar dressed as snowman after trashing front garden https://t.co/MswX1yqrR0 pic.twitter.com/WNANWjslCE