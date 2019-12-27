Партнер Ярмоленко разбил Ламборджини, будучи за рулем в костюме снеговика

Майкл Антонио попал в неприятную ситуацию

  • 27.12.2019 11:40
  • 1999 просмотров
  • 2 комментария
Партнер Ярмоленко разбил Ламборджини, будучи за рулем в костюме снеговика
© Instagram. Майкл Антонио
Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио разбил свою машину Ламборджини Хуракан стоимостью 250 тысяч евро.
 
Как сообщает английская пресса, инцидент случился на Рождество. Форвард находился за рулем в костюме снеговика и врезался в палисадник.
 
В полицию поступило сообщение, что авто съехало с дороги и врезалось в дорожный знак и ограду.
 
 
 
По сведениям прессы, из автомобиля шел дым. С футболистом все в порядке, он не нуждался в госпитализации.
 
Отметим, что несмотря на аварию, Антонио через 24 часа сыграл в матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2). Антонио провел все 90 минут на поле.
 
Позже Ламборджини был обнаружен на эвакуаторе с вмятинами возле пассажирской двери.
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Источник — The Sun

(7 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.12.2019 12:39
    0
    Да, снеговик конечно еще тот...
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 27.12.2019 12:35
    0
    Уссаться можно))))
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.12.2019 12:39
    0
    Да, снеговик конечно еще тот...
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 27.12.2019 12:35
    0
    Уссаться можно))))
    Ссылка
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