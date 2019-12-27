19-й тур
Кристал Пэлас
2:1
Вест Хэм Юнайтед
26.12.2019, FT

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 27.12.2019 04:38
  • 181 просмотр
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Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Кристал Пэлас

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» (2:1) без украинца Андрея Ярмоленко.

Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед
90' ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
68' ГОЛ ! Мяч забил Шейку Куяте (Кристал Пэлас).
57' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Снодграсс (Вест Хэм Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

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