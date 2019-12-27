Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» (2:1) без украинца Андрея Ярмоленко.
Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Шейку Куяте (Кристал Пэлас).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Снодграсс (Вест Хэм Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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