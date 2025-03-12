АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»

Звездный голкипер «Ливерпуля» Алиссон назвал своего самого сложного соперника в карьере. Бразилец выделил нападающего «Вест Хэма» Майкла Антонио.

«Я могу многое сказать об Антони, но скажу одно – он действительно меня раздражает. Этот парень слишком сильный. Против него действительно тяжело играть», – сказал Алиссон.

Ранее голкипер «Ливерпуля» Алиссон во встрече против «ПСЖ» сделал 9 сейвов и сохранил свои ворота «сухими». Бразилец стал первым вратарем «мерсисайдцев» с сезона 2003/04, который совершил столько сейвов в одном матче Лиги чемпионов.