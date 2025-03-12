Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»
Англия
12 марта 2025, 00:59 |
534
0

АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»

Бразильский голкипер назвал своего самого сильного соперника

12 марта 2025, 00:59 |
534
0
АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Звездный голкипер «Ливерпуля» Алиссон назвал своего самого сложного соперника в карьере. Бразилец выделил нападающего «Вест Хэма» Майкла Антонио.

«Я могу многое сказать об Антони, но скажу одно – он действительно меня раздражает. Этот парень слишком сильный. Против него действительно тяжело играть», – сказал Алиссон.

Ранее голкипер «Ливерпуля» Алиссон во встрече против «ПСЖ» сделал 9 сейвов и сохранил свои ворота «сухими». Бразилец стал первым вратарем «мерсисайдцев» с сезона 2003/04, который совершил столько сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

По теме:
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и даже одна пара
Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Майкл Антонио Алиссон Вест Хэм Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Sportskeeda
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Футбол | 11 марта 2025, 07:44 5
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы

Ивана Шария за это «осудили» в гостиничном буфете

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Футбол | 11 марта 2025, 19:12 19
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»

У тренера Динамо не оказалось ответов на многие вопросы

Байер – Бавария – 0:2. Бенефис Кейна. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.03.2025, 00:14
Байер – Бавария – 0:2. Бенефис Кейна. Видео голов и обзор матча
Байер – Бавария – 0:2. Бенефис Кейна. Видео голов и обзор матча
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Теннис | 11.03.2025, 01:02
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором
Бокс | 11.03.2025, 01:45
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 17
Футбол
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 12
Футбол
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 150
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 7
Бокс
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
10.03.2025, 09:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем