АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»
Бразильский голкипер назвал своего самого сильного соперника
Звездный голкипер «Ливерпуля» Алиссон назвал своего самого сложного соперника в карьере. Бразилец выделил нападающего «Вест Хэма» Майкла Антонио.
«Я могу многое сказать об Антони, но скажу одно – он действительно меня раздражает. Этот парень слишком сильный. Против него действительно тяжело играть», – сказал Алиссон.
Ранее голкипер «Ливерпуля» Алиссон во встрече против «ПСЖ» сделал 9 сейвов и сохранил свои ворота «сухими». Бразилец стал первым вратарем «мерсисайдцев» с сезона 2003/04, который совершил столько сейвов в одном матче Лиги чемпионов.
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