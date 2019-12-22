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Де Хеа — худший в АПЛ: у него уже шесть результативных ошибок

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» проводит далеко не лучшие сезоны

  • 22.12.2019 20:32
  • 1506 просмотров
  • 1 комментарий
Де Хеа — худший в АПЛ: у него уже шесть результативных ошибок
© ФК Манчестер Юнайтед. Давид Де Хеа

29-летний испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил грубую ошибку в поединке 18-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:2), не сумев поймать простой мяч.

Это шестая результативная ошибка Де Хеа начиная со старта сезона 2018/2019. Это худший показатель среди всех игроков АПЛ за этот период.

В текущем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей в АПЛ, где пропустил 22 мяча, всего два раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Opta

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 22.12.2019 20:56
    0
    Он и на чемпе в сборной в прошлом году "феерил": приводили статистику, что он не отбил ни одного!!! удара, который летел в створ ворот. Некоторые заблокировали защитники, остальные влетели в ворота.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 22.12.2019 20:56
    0
    Он и на чемпе в сборной в прошлом году "феерил": приводили статистику, что он не отбил ни одного!!! удара, который летел в створ ворот. Некоторые заблокировали защитники, остальные влетели в ворота.
    Ссылка
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