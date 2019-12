Де Хеа — худший в АПЛ: у него уже шесть результативных ошибок

29-летний испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил грубую ошибку в поединке 18-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:2), не сумев поймать простой мяч.

Это шестая результативная ошибка Де Хеа начиная со старта сезона 2018/2019. Это худший показатель среди всех игроков АПЛ за этот период.

В текущем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей в АПЛ, где пропустил 22 мяча, всего два раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

6 - Since the start of last season, no player has made more errors leading to goals in the Premier League than David de Gea (6). Gifts. #WATMUN pic.twitter.com/RIpNYWZYi5