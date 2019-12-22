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ВИДЕО. Пустил бабочку! Как дико облажался Де Хеа, голкипер Ман Юнайтед

Испанца называли лучшим голкипером английского чемпионата

  • 22.12.2019 19:25
  • 3740 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Пустил бабочку! Как дико облажался Де Хеа, голкипер Ман Юнайтед
© Twitter

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда» (0:2).

На 50-й минуте форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам кипера гостей Давида Де Хеа, Испанский вратарь, которого в сезоне 2017/18 назвали лучшим голкипером АПЛ, на этот раз допустил грубейшую ошибку, не сумев зафиксировать простой мяч. Смотрите видео курьезного гола.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Deagle
      Deagle, 22.12.2019 20:05
    0
    Если бы не де хеа, мю был бы ещё в большей *опе. Мяч вращался очень быстро, да и траектория была тяжёлая. Это его не оправдывает, но мю мог спокойно забивать 3,но упустил свои моменты. Сами виноваты, к сожалению
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 22.12.2019 20:04
    0
    Буває...столові прибори теж інколи з рук випадають
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 19:48
    0
    Меня норвежский физручила бесит. Конкретно в этом эпизоде, его команда пропустила, а он сидит в одну точку смотрит, никаких эмоций на лице. И так он просидел весь матч...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 22.12.2019 19:45
    0
    лошара
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.12.2019 19:40
    0
    Скорее несчастный случай. Очень уж мяч по хитрющей траектории летел.
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 22.12.2019 20:05
    0
    Если бы не де хеа, мю был бы ещё в большей *опе. Мяч вращался очень быстро, да и траектория была тяжёлая. Это его не оправдывает, но мю мог спокойно забивать 3,но упустил свои моменты. Сами виноваты, к сожалению
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 22.12.2019 20:04
    0
    Буває...столові прибори теж інколи з рук випадають
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 19:48
    0
    Меня норвежский физручила бесит. Конкретно в этом эпизоде, его команда пропустила, а он сидит в одну точку смотрит, никаких эмоций на лице. И так он просидел весь матч...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 22.12.2019 19:45
    0
    лошара
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.12.2019 19:40
    0
    Скорее несчастный случай. Очень уж мяч по хитрющей траектории летел.
    Ссылка
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