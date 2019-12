ВИДЕО. Пустил бабочку! Как дико облажался Де Хеа, голкипер Ман Юнайтед

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда» (0:2).

На 50-й минуте форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам кипера гостей Давида Де Хеа, Испанский вратарь, которого в сезоне 2017/18 назвали лучшим голкипером АПЛ, на этот раз допустил грубейшую ошибку, не сумев зафиксировать простой мяч. Смотрите видео курьезного гола.

Dear Mr & Mrs De Gea. As the father of 2 goalkeepers you have my sympathy. pic.twitter.com/bNyiueIHEP