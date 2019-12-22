ВИДЕО. Пустил бабочку! Как дико облажался Де Хеа, голкипер Ман Юнайтед

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда» (0:2).
На 50-й минуте форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам кипера гостей Давида Де Хеа, Испанский вратарь, которого в сезоне 2017/18 назвали лучшим голкипером АПЛ, на этот раз допустил грубейшую ошибку, не сумев зафиксировать простой мяч. Смотрите видео курьезного гола.
Terrible error de David De Gea ❌❌— Sergio Dipp (@SergioADippW) December 22, 2019
pic.twitter.com/evLjYq2BMX
Dear Mr & Mrs De Gea. As the father of 2 goalkeepers you have my sympathy. pic.twitter.com/bNyiueIHEP— Gerry Weir (@CornerstoneMge) December 22, 2019
Источник — Sport.ua
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