Сенсация в АПЛ: МЮ потерпел гостевое поражение от аутсайдера, Уотфорда

22 декабря проходят матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда».

На 50-й минуте форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам кипера гостей Давида Де Хеа, и тот допустил грубую ошибку, не сумев зафиксировать мяч. На 54-й минуте пенальти в ворота «красных дьяволов» реализовал Трой Дини.

«Уотфорд» набрал 12 очков и занимает последнее 20-е место, у «МЮ» осталось 25 баллов и 8-е место в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур, 22 декабря

«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (пен.).

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Капуэ (Р.Перейра, 77), Дукуре (Чалоба, 69), Хьюз, Дини, Деулофеу, Сарр (Саксесс, 87).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминэй (Мата, 73), Марсьяль, Лингард (Погба, 64), Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 58).

Предупреждения: Капуэ, 36. Шоу, 38. Дукуре, 51. Каткарт, 90+2.

Судья: Мэйсон (Англия).

Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».