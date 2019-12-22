Сенсация в АПЛ: МЮ потерпел гостевое поражение от аутсайдера, Уотфорда

22 декабря проходят матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда».
На 50-й минуте форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам кипера гостей Давида Де Хеа, и тот допустил грубую ошибку, не сумев зафиксировать мяч. На 54-й минуте пенальти в ворота «красных дьяволов» реализовал Трой Дини.
«Уотфорд» набрал 12 очков и занимает последнее 20-е место, у «МЮ» осталось 25 баллов и 8-е место в АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
18-й тур, 22 декабря
«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (пен.).
«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Капуэ (Р.Перейра, 77), Дукуре (Чалоба, 69), Хьюз, Дини, Деулофеу, Сарр (Саксесс, 87).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминэй (Мата, 73), Марсьяль, Лингард (Погба, 64), Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 58).
Предупреждения: Капуэ, 36. Шоу, 38. Дукуре, 51. Каткарт, 90+2.
Судья: Мэйсон (Англия).
Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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"Уотфорд выиграл первый раз после 17ти матчей."
"Уотфорд выиграл первый раз после 17ти матчей."
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