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18-й тур
Уотфорд
2:0
Ман Юнайтед
22.12.2019, FT

Сенсация в АПЛ: МЮ потерпел гостевое поражение от аутсайдера, Уотфорда

22 декабря проходят матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги

  • 22.12.2019 17:51
  • 1464 просмотра
  • 5 комментариев
Сенсация в АПЛ: МЮ потерпел гостевое поражение от аутсайдера, Уотфорда
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22 декабря проходят матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда».
 
На 50-й минуте форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам кипера гостей Давида Де Хеа, и тот допустил грубую ошибку, не сумев зафиксировать мяч. На 54-й минуте пенальти в ворота «красных дьяволов» реализовал Трой Дини.
 
«Уотфорд» набрал 12 очков и занимает последнее 20-е место, у «МЮ» осталось 25 баллов и 8-е место в АПЛ.
 
Чемпионат Англии. Премьер-лига
 
18-й тур, 22 декабря
 
«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
 
Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (пен.).
 
«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Капуэ (Р.Перейра, 77), Дукуре (Чалоба, 69), Хьюз, Дини, Деулофеу, Сарр (Саксесс, 87).
 
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминэй (Мата, 73), Марсьяль, Лингард (Погба, 64), Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 58).
 
Предупреждения: Капуэ, 36. Шоу, 38. Дукуре, 51. Каткарт, 90+2.
 
Судья: Мэйсон (Англия).
 
Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
 
Турнирная таблица Премьер-лиги
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 18:43
    0
    Перефразируя Шитова,,,от МЮ осталось только имя,,,
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 22.12.2019 18:17
    +2
    какая сенсация? МЮ сейчас как обычный середнячок может дать бой топам и влететь аутсайдерам
    Ссылка
    Dad Pixto
    Dad Pixto, 22.12.2019 18:17
    0
    Уотфорд, в принципе, классно играет. Поэтому их последнее место не отражает качество из игры.
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 18:09
    +1
    Это уже не сенсация. Кто только этот МЮ не обыгрывал в последнее время
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 22.12.2019 18:00
    +1
    Не правильный заголовок. Надо было так:
    "Уотфорд выиграл первый раз после 17ти матчей."
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 22.12.2019 18:17
    +2
    какая сенсация? МЮ сейчас как обычный середнячок может дать бой топам и влететь аутсайдерам
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 18:09
    +1
    Это уже не сенсация. Кто только этот МЮ не обыгрывал в последнее время
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 22.12.2019 18:00
    +1
    Не правильный заголовок. Надо было так:
    "Уотфорд выиграл первый раз после 17ти матчей."
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 18:43
    0
    Перефразируя Шитова,,,от МЮ осталось только имя,,,
    Ссылка
    Dad Pixto
    Dad Pixto, 22.12.2019 18:17
    0
    Уотфорд, в принципе, классно играет. Поэтому их последнее место не отражает качество из игры.
    Ссылка
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