Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Уотфорда».
Смотрите видео голов и обзор матча «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0.
Лучшие моменты матча Уотфорд - Ман Юнайтед
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Трой Дини (Уотфорд).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Уотфорд).
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.