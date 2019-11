Федерер и Зверев провели два выставочных матча, развлекая публику

Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев провели два выставочных матча в Южной Америке.

Первая игра состоялась в столице Чили, Сантьяго, где Федерер победил со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Второй поединок прошел в Буенос-Айресе, и Зверев взял реванш со счетом 7:6, 7:6.

Топ-теннисисты зачастую исполняли сложные удары и развлекали публику как могли, улыбаясь и позируя на камеры во время розыгрышей. Всего будет сыграно 5 выставочных матчей.

