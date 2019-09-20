Кубок Лэйвера. Циципас принес Европе второе очко (обновляется)

21:42 — fedd1979

"да он сырой да он не тянет)) другое дело нападачи динамо с десной!)))" "Супряга передаёт привет ...

21:39 — andreypoltava231

а что это за состав такой в Карпат? Где Ди Франко...Гуцуляк?))

21:26 — Valentin Shouya

Ці команди дуже не стабільно грають,отже обом ще багато працювати! Загалом як і усьому чемпіонато...