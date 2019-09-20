Кубок Лэйвера. Циципас принес Европе второе очко (обновляется)

В пятницу в Женеве стартовал третий розыгрыш Кубка Лэйвера.
В первый игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходят в трехсетовом формате, финальная партия играется в виде супер тай-брейка (до 10 очков).
Кубок Лэйвера
Доминик Тим (Европа) – Денис Шаповалов (Мир) – 6:4, 5:7, 13-11
Фабио Фоньини (Европа) – Джек Сок (Мир) – 1:6, 6:7(3)
Стефанос Циципас (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир) – 6:2, 1:6, 10-7
Роджер Федерер / Александр Зверев (Европа) – Денис Шаповалов / Джек Сок (Мир)
Общий счет противостояния
Европа – Мир – 2:1
Источник — Sport.ua
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