Сайсай Чжэн стала победительницей турнира в Сан-Хосе

04:43 — Vladdal

Соберут. Но ещё время не пришло. Украина не готова. Главная причина - это инфраструктура. Пожалуй...

03:08 — Vladdal

ПО СУДУ можно и сам "телепул" признать юридически ничтожным и тому есть масса оснований. Например...

02:33 — jimmi

Типичная гопота. Весь сезон поливают дерьмом неугодные клубы, потом на время "попытки собрать еди...