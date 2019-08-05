Сайсай Чжэн стала победительницей турнира в Сан-Хосе

Состоялся финал турнира WTA в Сан-Хосе.
Китайская теннисистка Сайсай Чжэн оказалась сильнее белорусской спортсменки Арины Соболенко и стала чемпионкой турнира.
.@Zheng_Saisai is your #mubadalasvc champion! 🏆— WTA (@WTA) August 5, 2019
She moves past Sabalenka 6-3, 7-6(3). pic.twitter.com/o5CFum5mSa
Сан-Хосе. Финал
Сайсай Чжэн (Китай) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 7:6 (7:3)
Источник — Sport.ua
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