ВИДЕО. Длиннейший розыгрыш Джоковича и Федерера из 35 ударов

Сербский теннисист Новак Джокович, первый номер мирового рейтинга, в пятый раз выиграл Уимблдон, переиграв в финале в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера.



В четвертом сете поединка был зафиксирован длиннейший розыгрыш из 35 ударов, ставший рекордным в мужских одиночных финалах Уимблдона. Смотрите видео лучшего эпизода матча.

Strap yourselves in...@HSBC_Sport Play of the Day is, of course, the longest rally in a #Wimbledon men's singles final... EVER! 😍@DjokerNole | @rogerfederer pic.twitter.com/Mmb1qDqpCy