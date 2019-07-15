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ВИДЕО. Длиннейший розыгрыш Джоковича и Федерера из 35 ударов

Смотрите видео самого длинного розыгрыша в мужских финалах Уимблдона

  • 15.07.2019 00:32
  • 816 просмотров
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ВИДЕО. Длиннейший розыгрыш Джоковича и Федерера из 35 ударов
© Wimbledon Twitter

Сербский теннисист Новак Джокович, первый номер мирового рейтинга, в пятый раз выиграл Уимблдон, переиграв в финале в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера.

В четвертом сете поединка был зафиксирован длиннейший розыгрыш из 35 ударов, ставший рекордным в мужских одиночных финалах Уимблдона. Смотрите видео лучшего эпизода матча.

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Источник — Twitter

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