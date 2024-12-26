«Будем лучше». Де ла Фуэнте – про чемпионат мира 2026 и сборную Испании

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал перспективы его сборной на предстоящем мундиале:

«Осталось очень мало времени, потому что восемнадцать месяцев пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистично настроен, честно говоря. И это потому, что я знаю эту группу игроков, они ненасытны и хотят продолжать побеждать. Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти восемнадцать месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Будут новые хорошие пополнения, а те игроки, что есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще лучшей командой, чем сейчас».

Ранее сообщалось о том, что Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером года по версии IFFHS.