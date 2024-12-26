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  4. «Будем лучше». Де ла Фуэнте – про чемпионат мира 2026 и сборную Испании
Чемпионат мира
26 декабря 2024, 00:24 |
13
0

«Будем лучше». Де ла Фуэнте – про чемпионат мира 2026 и сборную Испании

Луис де ла Фуэнте оптимистично смотрит на ближайший мундиаль

26 декабря 2024, 00:24 |
13
0
«Будем лучше». Де ла Фуэнте – про чемпионат мира 2026 и сборную Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал перспективы его сборной на предстоящем мундиале:

«Осталось очень мало времени, потому что восемнадцать месяцев пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистично настроен, честно говоря. И это потому, что я знаю эту группу игроков, они ненасытны и хотят продолжать побеждать. Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти восемнадцать месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Будут новые хорошие пополнения, а те игроки, что есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще лучшей командой, чем сейчас».

Ранее сообщалось о том, что Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером года по версии IFFHS.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат Европы по футболу
Данііл Киріяка Источник: AS
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