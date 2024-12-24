IFFHS назвала лучшего тренера сборных в 2024 году. Он – победитель Евро

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте победил в номинации «Лучший тренер сборных 2024 года» по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

В общей сложности испанец получил 274 голосов в ежегодном опросе, опередив ближайшего конкурента на 126 баллов. Второе место за тренером национальной сборной Аргентины Лионелем Скалони – 148 голосов. Третьим стал Дидье Дешам – тренер сборной Франции.

Напомним, что в этом году под руководством де ла Фуэнте национальная команда Испании стала обладателем трофея чемпионата Европы, проходившего в Германии.

Список лучших тренеров сборных 2024 года по версии IFFHS