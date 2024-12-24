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Испания
24 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 16:01
83
0

IFFHS назвала лучшего тренера сборных в 2024 году. Он – победитель Евро

Луис де ла Фуэнте удостоен престижной награды

24 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 16:01
83
0
IFFHS назвала лучшего тренера сборных в 2024 году. Он – победитель Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте победил в номинации «Лучший тренер сборных 2024 года» по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

В общей сложности испанец получил 274 голосов в ежегодном опросе, опередив ближайшего конкурента на 126 баллов. Второе место за тренером национальной сборной Аргентины Лионелем Скалони – 148 голосов. Третьим стал Дидье Дешам – тренер сборной Франции.

Напомним, что в этом году под руководством де ла Фуэнте национальная команда Испании стала обладателем трофея чемпионата Европы, проходившего в Германии.

Список лучших тренеров сборных 2024 года по версии IFFHS

  • 1. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 274
  • 2. Лионель Скалони (сборная Аргентины) – 148
  • 3. Дидье Дешам (сборная Франции) – 35
  • 4. Гарет Саутгейт (бывший тренер сборной Англии) – 26
  • 5. Эмерсон Фаэ (сборная Кот-д'Ивуара) – 18
  • 6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 17
  • 7. Нестор Лоренсо (сборная Колумбии) – 14
  • 8. Винченцо Монтелла (сборная Турции) – 8
  • 9. Вилли Саньоль (сборная Грузии) – 6
  • 10. Марсело Бьелса (сборная Уругвая) – 5
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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Евро-2024
Андрій Вітренко Источник: IFFHS
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