IFFHS назвала лучшего тренера сборных в 2024 году. Он – победитель Евро
Луис де ла Фуэнте удостоен престижной награды
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте победил в номинации «Лучший тренер сборных 2024 года» по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).
В общей сложности испанец получил 274 голосов в ежегодном опросе, опередив ближайшего конкурента на 126 баллов. Второе место за тренером национальной сборной Аргентины Лионелем Скалони – 148 голосов. Третьим стал Дидье Дешам – тренер сборной Франции.
Напомним, что в этом году под руководством де ла Фуэнте национальная команда Испании стала обладателем трофея чемпионата Европы, проходившего в Германии.
Список лучших тренеров сборных 2024 года по версии IFFHS
- 1. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 274
- 2. Лионель Скалони (сборная Аргентины) – 148
- 3. Дидье Дешам (сборная Франции) – 35
- 4. Гарет Саутгейт (бывший тренер сборной Англии) – 26
- 5. Эмерсон Фаэ (сборная Кот-д'Ивуара) – 18
- 6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 17
- 7. Нестор Лоренсо (сборная Колумбии) – 14
- 8. Винченцо Монтелла (сборная Турции) – 8
- 9. Вилли Саньоль (сборная Грузии) – 6
- 10. Марсело Бьелса (сборная Уругвая) – 5
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