Роджер ФЕДЕРЕР: «37 лет – это еще не конец!»

в стране в которой не могут (а точнее не хотят ) заплатить 2 евро в месяц за футбольный канал то...

00:23 — andreypoltava131

ну....уйло закажет у стоуна..просто эпическая победа скрепного спортсмена)

00:09 — Zport.

Есть фильм про знаметитый финал Уимблдона, в котором играли Борн и Маккинрой. Этот матч тоже засл...

23:53 — K_Sarioglo@i.ua

Как преданній фанат Федерера должен, хоть и с горечью, поздравить Джока за его феноменальный хара...