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Роджер ФЕДЕРЕР: «37 лет – это еще не конец!»

Швейцарец хотел подарить детям золотой кубок, а не серебряную тарелку

  • 14.07.2019 23:21
  • 677 просмотров
  • 2 комментария
Роджер ФЕДЕРЕР: «37 лет – это еще не конец!»
© Wimbledon Twitter. Роджер Федерер

В финале Уимблдона 2019 швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл в пяти сетах сербу Новаку Джоковичу. После матча швейцарец рассказал:

«Надеюсь, я помог людям поверить, что 37 лет – это еще не конец. Я чувствую себя отлично. Конечно, теперь мне нужен будет перерыв, чтобы восстановиться, но пока что все хорошо. Я не мог сделать больше, чем сделал, и все равно в порядке. Это важно. Все хорошо, и я желаю того же другим 37-летним людям. Поддержка семьи? Мои дети не будут восхищены этой серебряной тарелкой. Они бы больше хотели вот тот золотой кубок».
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    palyvoda2006
      palyvoda2006, 15.07.2019 00:20
    0
    Дуже класна гра Федерера! Але довго він не зможе так грати! Моя думка - його межа 39! Це був один із його останніх акордів!
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 14.07.2019 23:28
    0
    Федя просто кремень,огромный респект.Посмотрим где будет этот Джокович когда ему 37 стукнет.
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    palyvoda2006
      palyvoda2006, 15.07.2019 00:20
    0
    Дуже класна гра Федерера! Але довго він не зможе так грати! Моя думка - його межа 39! Це був один із його останніх акордів!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 14.07.2019 23:28
    0
    Федя просто кремень,огромный респект.Посмотрим где будет этот Джокович когда ему 37 стукнет.
    Ссылка
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