Роджер ФЕДЕРЕР: «37 лет – это еще не конец!»

В финале Уимблдона 2019 швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл в пяти сетах сербу Новаку Джоковичу. После матча швейцарец рассказал:

«Надеюсь, я помог людям поверить, что 37 лет – это еще не конец. Я чувствую себя отлично. Конечно, теперь мне нужен будет перерыв, чтобы восстановиться, но пока что все хорошо. Я не мог сделать больше, чем сделал, и все равно в порядке. Это важно. Все хорошо, и я желаю того же другим 37-летним людям. Поддержка семьи? Мои дети не будут восхищены этой серебряной тарелкой. Они бы больше хотели вот тот золотой кубок».

“At 37, it’s not over yet!"



For @rogerfederer, the pursuit of more Grand Slam glory continues...#Wimbledon pic.twitter.com/Y1o1b1tjf4