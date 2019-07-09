Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона

16:40 — Olivier_Giroud

дебила кусок, как ск динамо в квалификацию попало?! то что у тебя, старой мрази 30-ть аккаунов с ...

16:38 — krotyfuckyou

как спортивный клуб динама попало в квалификацию ЛЧ?! для тебя дебила ,если ты не поняло вопроса ...

16:32 — Olivier_Giroud

cтарый идиот, если ты не понял вопрос, это не значит что ты не можешь дать ответ... переспроси, т...

16:25 — krotyfuckyou

по сути что, как динама попало в квалификация ЛЧ попало, что для этого нужно... пипец вот это та...

16:21 — Olivier_Giroud

старый дебил, по сути что, как динама попало в квалификация ЛЧ попало, что для этого нужно... ере...