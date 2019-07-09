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Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона

27-летняя румынка во второй раз в карьере поборется за выход в финал травяного мэйджора

  • 09.07.2019 16:37
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Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона
© Wimbledon. Симона Халеп
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп (№7 WTA) выиграла четвертьфинальный матч на Уимблдоне.
 
27-летняя румынка в двух сетах переиграла китаянку Чжан Шуай (№50 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремску.
 
Уимблдон. 1/4 финала
Симона Халеп (Румыния) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(4), 6:1
 
В полуфинале Халеп сыграет с Элиной Свитолиной (№8 WTA) или Каролиной Муховой (№68 WTA).
 
Отметим, что для Симоны – это повторение лучшего результата на Уимблдоне. В полуфинале 2014 года она уступила Эжени Бушар. Также на счету румынки были два четвертьфинала (2016 и 2017). Румынка поднимется на шестое место в мировом рейтинге, если Элина Свитолина не выйдет в финал.
 
Чжан Шуай сыграла свой второй четвертьфинал в карьере и снова проиграла. На Australian Open-2016 на аналогичной стадии она уступила Йоханне Конте из Великобритании.

 

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Источник — Sport.ua

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