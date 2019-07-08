Уимблдон. Ястремская уступила Чжан Шуай

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) завершила выступление на Уимблдоне.

19-летняя украинка в матче четвертого круга в трех сетах уступила китаянке Чжан Шуай (№50 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:1, 2:6

Триумфальное выступление Ястремской завершилось в четвертом круге, хотя соперница была по силам. Главными причинами поражения стало отсутствие опыта на подобных стадиях и неплохая тактическая подкованность соперницы. Сегодня китаянка знала где и как нажать на слабые точки, когда отпустить, когда прибавить. А вот украинка чувствовала ритм матча далеко не всегда.

В первой партии Чжан Шуай не отдала ни одной своей подачи, что и предопределило результат сета. Далее Даяне удалось нащупать нити игры, она снова заиграла в свой лучший теннис и смела китаянку с корта во второй партии. В концовке Шуай даже немного расслабилась, позволив себе немного передохнуть перед финальным штурмом.

В начала третьего сета Чжан взяла два гейма подряд, отыграв двойной брейкпоинт и дальше уже не упустила лидерство в матче.

Возможно, выход в четвертьфинал на своем первом Уимблдоне был бы слишком большой сенсацией, но вряд ли бы это расслабило Ястремскую в дальнейшем. Поражение от далеко не самой сильной теннисистки должно дать ей дополнительный стимул развиваться в нужном направлении и уменьшить количество потерянных легких очков.

В 1/4 финала Чжан Шуай сыграет против Симоны Халеп (№7 WTA) или 15-летней Кори Гауфф (№313 WTA).