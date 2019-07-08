Уимблдон. Ястремская уступила Чжан Шуай

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) завершила выступление на Уимблдоне.
19-летняя украинка в матче четвертого круга в трех сетах уступила китаянке Чжан Шуай (№50 WTA).
Уимблдон. Четвертый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:1, 2:6
Триумфальное выступление Ястремской завершилось в четвертом круге, хотя соперница была по силам. Главными причинами поражения стало отсутствие опыта на подобных стадиях и неплохая тактическая подкованность соперницы. Сегодня китаянка знала где и как нажать на слабые точки, когда отпустить, когда прибавить. А вот украинка чувствовала ритм матча далеко не всегда.
В первой партии Чжан Шуай не отдала ни одной своей подачи, что и предопределило результат сета. Далее Даяне удалось нащупать нити игры, она снова заиграла в свой лучший теннис и смела китаянку с корта во второй партии. В концовке Шуай даже немного расслабилась, позволив себе немного передохнуть перед финальным штурмом.
В начала третьего сета Чжан взяла два гейма подряд, отыграв двойной брейкпоинт и дальше уже не упустила лидерство в матче.
Возможно, выход в четвертьфинал на своем первом Уимблдоне был бы слишком большой сенсацией, но вряд ли бы это расслабило Ястремскую в дальнейшем. Поражение от далеко не самой сильной теннисистки должно дать ей дополнительный стимул развиваться в нужном направлении и уменьшить количество потерянных легких очков.
В 1/4 финала Чжан Шуай сыграет против Симоны Халеп (№7 WTA) или 15-летней Кори Гауфф (№313 WTA).
Источник — Sport.ua
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Во втором сете мы увидели ту Даяну, которую хотели видеть, китаянка тоже увидела что шансов особо нет и проиграв напряжённый 5 гейм отдала последние два в копилку Даяны.
Ну а потом... Тупо проигранные два стартовых гейма, которые Даяна сама упустила, китаянка оказалась более цепкой, а у украинки пошла дизмораль и синдром первого сета. Только здесь она не смогла взять свои подачи.
В итоге: психологически проигранный матч, очень обидно учитывая то, что соперницу было можно и нужно обыгрывать.
Думаю, тренери розуміють над чим треба попрацювати Ястремській. Над варіативністю гри українки. Щоб не піти по шляху Соболенко: зараз суперниці вже призвичаїлися до стилю білоруски і почали її обігрувати на постійній основі.
Та все одно, як для дебютантки результат хороший. Єдине, що муляє те, що могла і далі йти, суперниця була по силам
Во втором сете мы увидели ту Даяну, которую хотели видеть, китаянка тоже увидела что шансов особо нет и проиграв напряжённый 5 гейм отдала последние два в копилку Даяны.
Ну а потом... Тупо проигранные два стартовых гейма, которые Даяна сама упустила, китаянка оказалась более цепкой, а у украинки пошла дизмораль и синдром первого сета. Только здесь она не смогла взять свои подачи.
В итоге: психологически проигранный матч, очень обидно учитывая то, что соперницу было можно и нужно обыгрывать.
Та все одно, як для дебютантки результат хороший. Єдине, що муляє те, що могла і далі йти, суперниця була по силам
Думаю, тренери розуміють над чим треба попрацювати Ястремській. Над варіативністю гри українки. Щоб не піти по шляху Соболенко: зараз суперниці вже призвичаїлися до стилю білоруски і почали її обігрувати на постійній основі.
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