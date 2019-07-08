Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Ястремская уступила Чжан Шуай

19-летняя украинка покидает Уимблдон

  • 08.07.2019 14:59
  • 5470 просмотров
  • 19 комментариев
Уимблдон. Ястремская уступила Чжан Шуай
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) завершила выступление на Уимблдоне.
 
19-летняя украинка в матче четвертого круга в трех сетах уступила китаянке Чжан Шуай (№50 WTA). 
 
Уимблдон. Четвертый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:1, 2:6
 
Триумфальное выступление Ястремской завершилось в четвертом круге, хотя соперница была по силам. Главными причинами поражения стало отсутствие опыта на подобных стадиях и неплохая тактическая подкованность соперницы. Сегодня китаянка знала где и как нажать на слабые точки, когда отпустить, когда прибавить. А вот украинка чувствовала ритм матча далеко не всегда.
 
В первой партии Чжан Шуай не отдала ни одной своей подачи, что и предопределило результат сета. Далее Даяне удалось нащупать нити игры, она снова заиграла в свой лучший теннис и смела китаянку с корта во второй партии. В концовке Шуай даже немного расслабилась, позволив себе немного передохнуть перед финальным штурмом.
 
В начала третьего сета Чжан взяла два гейма подряд, отыграв двойной брейкпоинт и дальше уже не упустила лидерство в матче. 
 
Возможно, выход в четвертьфинал на своем первом Уимблдоне был бы слишком большой сенсацией, но вряд ли бы это расслабило Ястремскую в дальнейшем. Поражение от далеко не самой сильной теннисистки должно дать ей дополнительный стимул развиваться в нужном направлении и уменьшить количество потерянных легких очков. 
 
В 1/4 финала Чжан Шуай сыграет против Симоны Халеп (№7 WTA) или 15-летней Кори Гауфф (№313 WTA).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Senator
      Senator, 08.07.2019 16:09
    0
    Соглашусь с предыдущими комментами....против такой соперницы не хватило опыта...многие уже думали, что после второго сета все.....амба китаянке, однако она смогла грамотно перестроить игру и всё...у нас без шансов....будем ждать дальнейших успехов. Ну и так, Даяна молодец!!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 16:05
    0
    Владимир Копяк, 08.07.2019 15:39
    У нее очень высокий потенциал, со временем вырастет в отличную теннисистку. Но над многими компонентами игры еще работать и работать,и все далее будет зависеть от тренеров. И еще одно пожелание на будущее. Нельзя после победы так уверенно говорить о будущей сопернице и что в следующей игре все будет отлично. Боженька карает за такую самоуверенность. Успехов в дальнейших выступлениях!
    Щодо наших дівчат, то добре що сьогодні виграла саме та, для кого вже зараз перемога в 1/8 фіналу шлему надважлива для повернення своїх кращих кондицій і захисту минулорічних вдалих результатів. У Даянки все ще попереду, головне зберігати тенденцію поступового прогресу у всіх ланках гри...
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 08.07.2019 15:39
    +3
    У нее очень высокий потенциал, со временем вырастет в отличную теннисистку. Но над многими компонентами игры еще работать и работать,и все далее будет зависеть от тренеров. И еще одно пожелание на будущее. Нельзя после победы так уверенно говорить о будущей сопернице и что в следующей игре все будет отлично. Боженька карает за такую самоуверенность. Успехов в дальнейших выступлениях!
    Ссылка
    t2_romario
    online
      t2_romario, 08.07.2019 15:28
    +5
    Слишком много нервов, эмоций, а отсюда и ошибок. Жаль, хороший потенциал, но нет спокойствия и концентрации в самый ответственный момент, а это нужно для победы в шлемах. Как бы мы не коростыляли Элину, а она всё равно пока номер 1 у нас. Перед итоговым турниром в октябре тоже её очень критиковали, но смогла собраться и победить. Желаю повторить этот же путь на Уимблдоне
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:28
    0
    Не на тій вітці написала, я за Еліну.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 15:25
    +5
    Нічого. Балів набрала норм, підніметься у рейтингу. Попереду її любимий хардкор, де вона Багіня
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:25
    0
    Те не так важливо хто пройде. тепер кожен наступний матч буде важкий, але якщо Еліна гратиме так як сьогодні, то у всіх матчах буде шанс.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2019 15:21
    +6
    Китаянка виграла на досвіді. як би там не було Даяна звичайно потенційно сильніша, але в третьому сеті знову прорвала нестабільність. Треба ще зачекати і набиратись досвіду. Все має бути добре
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 08.07.2019 15:20
    +9
    Опыта участия в турнирах Большого шлема практически ноль , вот и сегодня 30 - ти летняя китаянка победила только на холодном рассудке и гарячем характере Даяны . Обидно - ждал победы на 90% , но ....
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 08.07.2019 15:18
    +3
    Жесть, проиграть все свои подачи в 3 сете. Психолог в помощь.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 08.07.2019 15:14
    +8
    Даяне надо работать и работать над своей подачей,да и молодость физ.подготовка весь турнир не выдерживает,но за этот турнир большое спасибо хоть интерес был следить за ним благодаря нашим девочкам.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 08.07.2019 15:13
    +9
    Сама собі програла
    Ссылка
    hmmmm
    online
      hmmmm, 08.07.2019 15:11
    +11
    Провалила старт матча, вследствие не смогла сделать обратный брейк и зацепиться за первый сет. Ужасно сыграла в нем на приеме, включилась только под конец,.
    Во втором сете мы увидели ту Даяну, которую хотели видеть, китаянка тоже увидела что шансов особо нет и проиграв напряжённый 5 гейм отдала последние два в копилку Даяны.
    Ну а потом... Тупо проигранные два стартовых гейма, которые Даяна сама упустила, китаянка оказалась более цепкой, а у украинки пошла дизмораль и синдром первого сета. Только здесь она не смогла взять свои подачи.
    В итоге: психологически проигранный матч, очень обидно учитывая то, что соперницу было можно и нужно обыгрывать.
    Ссылка
    Shellenberg
      Shellenberg, 08.07.2019 15:09
    +4
    Я думав що після 2 сету в узкоглазої шансів 0.0,а вийшло...Ну хоч Еля ще в ділі.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 15:09
    +8
    Даяні за Вімблдон тверда четвірка. Наша молодчинка.
    Думаю, тренери розуміють над чим треба попрацювати Ястремській. Над варіативністю гри українки. Щоб не піти по шляху Соболенко: зараз суперниці вже призвичаїлися до стилю білоруски і почали її обігрувати на постійній основі.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.07.2019 15:08
    +11
    В попередніх матчах Даяна виходила практично в нуль між віннерсами і помилками, сьогодні ж різниця відчутна.
    Та все одно, як для дебютантки результат хороший. Єдине, що муляє те, що могла і далі йти, суперниця була по силам
    Ссылка
    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 15:07
    +12
    первый гейм третьего сета был решающим. Плюс китаянка в третьем сете поменяла тактику: начала играть очень активно. Очень жаль, безусловно, Дайяна могла проходить ее и была настроена очень серьезно в первых двух сетах.
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 08.07.2019 15:04
    +7
    Даяна, ти молодець! Все попереду, але багато вже і досягнуто!
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 08.07.2019 15:04
    +9
    Сама віддала перемогу. Стільки очок просто віддала суперниці...
    Ссылка
    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 15:07
    +12
    первый гейм третьего сета был решающим. Плюс китаянка в третьем сете поменяла тактику: начала играть очень активно. Очень жаль, безусловно, Дайяна могла проходить ее и была настроена очень серьезно в первых двух сетах.
    Ссылка
    hmmmm
    online
      hmmmm, 08.07.2019 15:11
    +11
    Провалила старт матча, вследствие не смогла сделать обратный брейк и зацепиться за первый сет. Ужасно сыграла в нем на приеме, включилась только под конец,.
    Во втором сете мы увидели ту Даяну, которую хотели видеть, китаянка тоже увидела что шансов особо нет и проиграв напряжённый 5 гейм отдала последние два в копилку Даяны.
    Ну а потом... Тупо проигранные два стартовых гейма, которые Даяна сама упустила, китаянка оказалась более цепкой, а у украинки пошла дизмораль и синдром первого сета. Только здесь она не смогла взять свои подачи.
    В итоге: психологически проигранный матч, очень обидно учитывая то, что соперницу было можно и нужно обыгрывать.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.07.2019 15:08
    +11
    В попередніх матчах Даяна виходила практично в нуль між віннерсами і помилками, сьогодні ж різниця відчутна.
    Та все одно, як для дебютантки результат хороший. Єдине, що муляє те, що могла і далі йти, суперниця була по силам
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 08.07.2019 15:20
    +9
    Опыта участия в турнирах Большого шлема практически ноль , вот и сегодня 30 - ти летняя китаянка победила только на холодном рассудке и гарячем характере Даяны . Обидно - ждал победы на 90% , но ....
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 08.07.2019 15:13
    +9
    Сама собі програла
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 08.07.2019 15:04
    +9
    Сама віддала перемогу. Стільки очок просто віддала суперниці...
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 08.07.2019 15:14
    +8
    Даяне надо работать и работать над своей подачей,да и молодость физ.подготовка весь турнир не выдерживает,но за этот турнир большое спасибо хоть интерес был следить за ним благодаря нашим девочкам.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 15:09
    +8
    Даяні за Вімблдон тверда четвірка. Наша молодчинка.
    Думаю, тренери розуміють над чим треба попрацювати Ястремській. Над варіативністю гри українки. Щоб не піти по шляху Соболенко: зараз суперниці вже призвичаїлися до стилю білоруски і почали її обігрувати на постійній основі.
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 08.07.2019 15:04
    +7
    Даяна, ти молодець! Все попереду, але багато вже і досягнуто!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2019 15:21
    +6
    Китаянка виграла на досвіді. як би там не було Даяна звичайно потенційно сильніша, але в третьому сеті знову прорвала нестабільність. Треба ще зачекати і набиратись досвіду. Все має бути добре
    Ссылка
    t2_romario
    online
      t2_romario, 08.07.2019 15:28
    +5
    Слишком много нервов, эмоций, а отсюда и ошибок. Жаль, хороший потенциал, но нет спокойствия и концентрации в самый ответственный момент, а это нужно для победы в шлемах. Как бы мы не коростыляли Элину, а она всё равно пока номер 1 у нас. Перед итоговым турниром в октябре тоже её очень критиковали, но смогла собраться и победить. Желаю повторить этот же путь на Уимблдоне
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 15:25
    +5
    Нічого. Балів набрала норм, підніметься у рейтингу. Попереду її любимий хардкор, де вона Багіня
    Ссылка
    Shellenberg
      Shellenberg, 08.07.2019 15:09
    +4
    Я думав що після 2 сету в узкоглазої шансів 0.0,а вийшло...Ну хоч Еля ще в ділі.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 08.07.2019 15:39
    +3
    У нее очень высокий потенциал, со временем вырастет в отличную теннисистку. Но над многими компонентами игры еще работать и работать,и все далее будет зависеть от тренеров. И еще одно пожелание на будущее. Нельзя после победы так уверенно говорить о будущей сопернице и что в следующей игре все будет отлично. Боженька карает за такую самоуверенность. Успехов в дальнейших выступлениях!
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 08.07.2019 15:18
    +3
    Жесть, проиграть все свои подачи в 3 сете. Психолог в помощь.
    Ссылка
    Senator
      Senator, 08.07.2019 16:09
    0
    Соглашусь с предыдущими комментами....против такой соперницы не хватило опыта...многие уже думали, что после второго сета все.....амба китаянке, однако она смогла грамотно перестроить игру и всё...у нас без шансов....будем ждать дальнейших успехов. Ну и так, Даяна молодец!!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 16:05
    0
    Владимир Копяк, 08.07.2019 15:39
    У нее очень высокий потенциал, со временем вырастет в отличную теннисистку. Но над многими компонентами игры еще работать и работать,и все далее будет зависеть от тренеров. И еще одно пожелание на будущее. Нельзя после победы так уверенно говорить о будущей сопернице и что в следующей игре все будет отлично. Боженька карает за такую самоуверенность. Успехов в дальнейших выступлениях!
    Щодо наших дівчат, то добре що сьогодні виграла саме та, для кого вже зараз перемога в 1/8 фіналу шлему надважлива для повернення своїх кращих кондицій і захисту минулорічних вдалих результатів. У Даянки все ще попереду, головне зберігати тенденцію поступового прогресу у всіх ланках гри...
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:28
    0
    Не на тій вітці написала, я за Еліну.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:25
    0
    Те не так важливо хто пройде. тепер кожен наступний матч буде важкий, але якщо Еліна гратиме так як сьогодні, то у всіх матчах буде шанс.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности