Определилась соперница Ястремской по первому кругу Истборна

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в первом круге турнира серии Премьер в Истборне против Йоханны Конты из Великобритании (№18 WTA).

WTA qualifiers placed in Eastbourne:



Pegula–Sakkari

Yastremska–Konta

(LL) Gavrilova–Sevastova

Stosur–Kenin

(LL) Linette–Wang Qiang

Hercog–Strycova

Ferro–Friedsam

Kudermetova–Bencic



(Riske and Vekic were the late withdrawals.)