Определилась соперница Ястремской по первому кругу Истборна

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в первом круге турнира серии Премьер в Истборне против Йоханны Конты из Великобритании (№18 WTA).
Напомним, в финале квалификации украинка обыграла Викторию Голубич.
Ранее своих соперниц узнали Элина Свитолина и Леся Цуренко.
WTA qualifiers placed in Eastbourne:— Ed Salmon (@fogmount) 22 червня 2019 р.
Pegula–Sakkari
Yastremska–Konta
(LL) Gavrilova–Sevastova
Stosur–Kenin
(LL) Linette–Wang Qiang
Hercog–Strycova
Ferro–Friedsam
Kudermetova–Bencic
(Riske and Vekic were the late withdrawals.)
Источник — Sport.ua
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І ше один момент - Конта більше хардовічка, бо полюбляє задню лінію та грає у високому темпі. На траві так не побігаєшь і її любима гра на задній лінії так не піде.
Але звісно що вдома вона вчепиться.
І ше один момент - Конта більше хардовічка, бо полюбляє задню лінію та грає у високому темпі. На траві так не побігаєшь і її любима гра на задній лінії так не піде.
Але звісно що вдома вона вчепиться.
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