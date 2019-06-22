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Определилась соперница Ястремской по первому кругу Истборна

Украинка начнет основной турнир матчем против Йоханны Конты

  • 22.06.2019 19:02
  • 392 просмотра
  • 5 комментариев
Определилась соперница Ястремской по первому кругу Истборна
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в первом круге турнира серии Премьер в Истборне против Йоханны Конты из Великобритании (№18 WTA).
 
Напомним, в финале квалификации украинка обыграла Викторию Голубич.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 22.06.2019 19:28
    0
    Stanislav Matusevych, 22.06.2019 19:23
    Даяне со жребием, как обычно, "везет". Конта, начиная с грунтового сезона, вернулась по полной программе. Надо настраиваться и пытаться дать бой, все-таки к покрытию Даяна уже за матчи квала прибилась. Но шансов не очень много.
    Почему упадочное настроение? Вроде, причин особых для этого не просматривается. Или я чего не знаю?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 22.06.2019 19:25
    0
    Vladdal, 22.06.2019 19:19
    В последние месяцы у Конты открылось второе дыхание - посмотрите на её результаты. Простой игра не будет для обеих - это точно.
    Вточнимо - грунтові результати і те не занадто круті,
    І ше один момент - Конта більше хардовічка, бо полюбляє задню лінію та грає у високому темпі. На траві так не побігаєшь і її любима гра на задній лінії так не піде.
    Але звісно що вдома вона вчепиться.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 22.06.2019 19:23
    0
    Даяне со жребием, как обычно, "везет". Конта, начиная с грунтового сезона, вернулась по полной программе. Надо настраиваться и пытаться дать бой, все-таки к покрытию Даяна уже за матчи квала прибилась. Но шансов не очень много.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 22.06.2019 19:19
    0
    vizuals, 22.06.2019 19:09
    Місцева ,та ще і серьозна дамочка у суперницях. Але на щастя, Конта давно вже сбилася с курсу, так що в Даяни є всі шанси на 2 коло
    В последние месяцы у Конты открылось второе дыхание - посмотрите на её результаты. Простой игра не будет для обеих - это точно.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 22.06.2019 19:09
    0
    Місцева ,та ще і серьозна дамочка у суперницях. Але на щастя, Конта давно вже сбилася с курсу, так що в Даяни є всі шанси на 2 коло
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 22.06.2019 19:28
    0
    Stanislav Matusevych, 22.06.2019 19:23
    Даяне со жребием, как обычно, "везет". Конта, начиная с грунтового сезона, вернулась по полной программе. Надо настраиваться и пытаться дать бой, все-таки к покрытию Даяна уже за матчи квала прибилась. Но шансов не очень много.
    Почему упадочное настроение? Вроде, причин особых для этого не просматривается. Или я чего не знаю?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 22.06.2019 19:25
    0
    Vladdal, 22.06.2019 19:19
    В последние месяцы у Конты открылось второе дыхание - посмотрите на её результаты. Простой игра не будет для обеих - это точно.
    Вточнимо - грунтові результати і те не занадто круті,
    І ше один момент - Конта більше хардовічка, бо полюбляє задню лінію та грає у високому темпі. На траві так не побігаєшь і її любима гра на задній лінії так не піде.
    Але звісно що вдома вона вчепиться.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 22.06.2019 19:23
    0
    Даяне со жребием, как обычно, "везет". Конта, начиная с грунтового сезона, вернулась по полной программе. Надо настраиваться и пытаться дать бой, все-таки к покрытию Даяна уже за матчи квала прибилась. Но шансов не очень много.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 22.06.2019 19:19
    0
    vizuals, 22.06.2019 19:09
    Місцева ,та ще і серьозна дамочка у суперницях. Але на щастя, Конта давно вже сбилася с курсу, так що в Даяни є всі шанси на 2 коло
    В последние месяцы у Конты открылось второе дыхание - посмотрите на её результаты. Простой игра не будет для обеих - это точно.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 22.06.2019 19:09
    0
    Місцева ,та ще і серьозна дамочка у суперницях. Але на щастя, Конта давно вже сбилася с курсу, так що в Даяни є всі шанси на 2 коло
    Ссылка
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