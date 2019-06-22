Истборн. Ястремская вышла в основную сетку

19:28 — Robert Monroe

ДК просто дало понять туркам, что продавать Супрягу не собирается, разве что за очень большие ден...

19:26 — Alexey Antonenko

Во внутреннем чемпе в любом случае смотреть нечего, так хоть на сборную посмотрим.Я согласен на т...

19:25 — Alexey Antonenko

Суркис ебанулся

19:22 — stopor2016

Вот рогатым непонятна логика людей , которые отшивают Бахчу. Ну , это не для среднего ума.