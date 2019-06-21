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Истборн. Ястремская вышла в финал квалификации

Третья ракетка Украины в первом матче одолела Фрею Кристи из Великобритании

  • 21.06.2019 17:09
  • 607 просмотров
  • 4 комментария
Истборн. Ястремская вышла в финал квалификации
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) успешно стартовала в квалификации травяного Премьера в Истборне.
 
В полуфинале отборочного турнира 19-летняя украинка, посеянная под первым номером, в двух сетах одолела британку Фрею Кристи (№533 WTA).
 
Истборн. Полуфинал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания) – 6:0, 7:6(5)
 
Статистика Ястремской:
  • эйсы – 2,
  • двойные ошибки – 2,
  • % первой подачи – 62,
  • очки, выигранные на первой подаче – 66%,
  • очки, выигранные на второй подаче – 60%,
  • невынужденные ошибки – 27,
  • реализация брейкпоинтов – 5/8.
В матче за выход в основную сетку Даяна встретится против Тимеи Бачински (№97 WTA) или Виктории Голубич (№82 WTA).  
 
Добавим, что Ястремская второй раз в сезоне повесила сопернице баранку. Ранее таким образом украинке проиграла Саманта Стосур в победном для Даяны Страсбурге.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    симон петлюра
      симон петлюра, 21.06.2019 17:36
    0
    для великих поклонников тенниса а не может тренероватся даяна с с соперником ниже классом зная что пройдёт дальше +девушка англичанка турнир в англии и можно поеграть для зрителя или надо всех 6-0 6-0 так теннис не интересно смотреть станет подумайте об этом на досуге
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 21.06.2019 17:32
    -1
    dudigo78, 21.06.2019 17:20
    щось не те з Даяною. Знову грає півтора сета і кудись зникає. Добре, що тут суперниця любительського рівня, але проблема є
    Усе відносно. Достатньо згадати як Даяна грала минулоріч у Азії, коли здобувала свій перший титул і потім в Люксембурзі. Так от, у першому сеті Ястремська традиційно важко входила в сет, постійно роблячи камбеки з рахунку 2-5 і таки вигравала перший сет. Але там суперниці були такого рівня, що дозволяли це робити Даянці. Зараз у 2019-му Даяні перші 1,5 сети взагалі байдуже хто на тій стороні корту: ТОП, чи ноунейм; на горіхи отримують усі. Якщо наступним кроком в еволюції Даяни будуть якісні 2 перших сети, то я буду тільки за і готовий зачекати...
    Жаль що трансляції не було.
    Дуже хочеться щоб Даяна і Марта успішно виступили на траві. Від Елі раніше харду нічого не очікую.
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    Vladlen
      Vladlen, 21.06.2019 17:29
    -1
    что-то Даяна не как не может сыграть на одном уровне весь матч, надо над этим срочно работать. Впереди Уимболдон и таких соперниц уже не будет.
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    dudigo78
      dudigo78, 21.06.2019 17:20
    0
    щось не те з Даяною. Знову грає півтора сета і кудись зникає. Добре, що тут суперниця любительського рівня, але проблема є
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 21.06.2019 17:36
    0
    для великих поклонников тенниса а не может тренероватся даяна с с соперником ниже классом зная что пройдёт дальше +девушка англичанка турнир в англии и можно поеграть для зрителя или надо всех 6-0 6-0 так теннис не интересно смотреть станет подумайте об этом на досуге
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2019 17:20
    0
    щось не те з Даяною. Знову грає півтора сета і кудись зникає. Добре, що тут суперниця любительського рівня, але проблема є
    Ссылка
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