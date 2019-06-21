Истборн. Ястремская вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) успешно стартовала в квалификации травяного Премьера в Истборне.
В полуфинале отборочного турнира 19-летняя украинка, посеянная под первым номером, в двух сетах одолела британку Фрею Кристи (№533 WTA).
Истборн. Полуфинал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания) – 6:0, 7:6(5)
Статистика Ястремской:
- эйсы – 2,
- двойные ошибки – 2,
- % первой подачи – 62,
- очки, выигранные на первой подаче – 66%,
- очки, выигранные на второй подаче – 60%,
- невынужденные ошибки – 27,
- реализация брейкпоинтов – 5/8.
В матче за выход в основную сетку Даяна встретится против Тимеи Бачински (№97 WTA) или Виктории Голубич (№82 WTA).
Добавим, что Ястремская второй раз в сезоне повесила сопернице баранку. Ранее таким образом украинке проиграла Саманта Стосур в победном для Даяны Страсбурге.
Источник — Sport.ua
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Жаль що трансляції не було.
Дуже хочеться щоб Даяна і Марта успішно виступили на траві. Від Елі раніше харду нічого не очікую.
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