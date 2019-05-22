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Страсбург. Ястремская разбила Стосур

Украинка отдала сопернице всего два гейма

  • 22.05.2019 16:03
  • 2818 просмотров
  • 6 комментариев
Страсбург. Ястремская разбила Стосур
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) более чем уверенно выиграла матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В поединке против Саманты Стосур из Австралии (№89 WTA) 19-летняя украинка отдала двукратной чемпионке турнира (2015, 2017) всего два гейма.
 
Страсбург. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:2
 
В первом сете Ястремская устроила настоящее избиение соперницы на корте. У Дайаны явно шла игра и она показала, что 35-летней Саманте сегодня ловить нечего. Помимо отличной игры на приеме, украинка еще и прилично подавала. Раньше именно этот аспект часто мешал ей выигрывать матчи.
 
Уверенные 6:0 в первой партии  – это одиннадцатая баранка для соперниц в карьере Ястремской. Стосур в текущем сезоне проиграла второй раз под ноль, первый – в Майами против Эшли Барти.
 
Во втором сете первые четыре гейма шла более-менее равная игра, после чего Даяна вновь добавила и забрала четыре очка подряд. Только в заключительном гейме матча австралийка заработала первые брейкпоинты, но пользы они ей не принести. Даяна была на голову сильнее. 
 
 
В 1/4 финала Ястремская сыграет с Фионой Ферро (Франция) или Ван Цян (Китай).
 
Ранее в четвертьфинал вышла Марта Костюк. По сетке девушки могу встретиться только в финале.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 22.05.2019 16:57
    0
    Даюська прекраснюська
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.05.2019 16:32
    0
    Можливо, помиляюся, але таке враження, що китаянки непевно почувають себе на ґрунті. Тут всі крім Цян вже програли, причому нижчим за рейтингом суперницям. Майже всі програли і в кваліфікації РГ. Тобто суперницею Даяни скоріш буде француженка.
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 22.05.2019 16:31
    +1
    ох не Богданой нужно было называть нашу новую гаубицу..."Даяна" было бы очень даже
    финал Даяна-Марта? это было бы эпично
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 22.05.2019 16:15
    0
    Відволіуся на годинку, а тут такий вже все. Значить хвороба позаду, тепер можна і на турнір замахнутись. Сітка дозволяє.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 16:09
    +7
    Стосур, хоть ни разу не грунтовичка, а Страсбург любит. Конечно, когда элита готовится к РГ, второй-третий эшелоны имеют шанс на небольшие титулы. Но против Даяны австралийке играть просто нечем: в мощи превзойти нашу гармату она не может, а больше козырей у нее нет. Остается только надеяться, что Даяна проиграет самой себе. Ни на АО, ни здесь этого не случилось.
    Ждем наших тинейджерок завтра в 1/4.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 22.05.2019 16:08
    +5
    ууух огонь! просто брутально порвала, як сказав коментатор, Ястремська сьогодні була брутальна)
    проти Даяни, якщо вона у вогні, шансів у будь-якої тенісистки буде небагато.
    сьогодні вона точно була у вогні
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 16:09
    +7
    Стосур, хоть ни разу не грунтовичка, а Страсбург любит. Конечно, когда элита готовится к РГ, второй-третий эшелоны имеют шанс на небольшие титулы. Но против Даяны австралийке играть просто нечем: в мощи превзойти нашу гармату она не может, а больше козырей у нее нет. Остается только надеяться, что Даяна проиграет самой себе. Ни на АО, ни здесь этого не случилось.
    Ждем наших тинейджерок завтра в 1/4.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 22.05.2019 16:08
    +5
    ууух огонь! просто брутально порвала, як сказав коментатор, Ястремська сьогодні була брутальна)
    проти Даяни, якщо вона у вогні, шансів у будь-якої тенісистки буде небагато.
    сьогодні вона точно була у вогні
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 22.05.2019 16:31
    +1
    ох не Богданой нужно было называть нашу новую гаубицу..."Даяна" было бы очень даже
    финал Даяна-Марта? это было бы эпично
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.05.2019 16:57
    0
    Даюська прекраснюська
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.05.2019 16:32
    0
    Можливо, помиляюся, але таке враження, що китаянки непевно почувають себе на ґрунті. Тут всі крім Цян вже програли, причому нижчим за рейтингом суперницям. Майже всі програли і в кваліфікації РГ. Тобто суперницею Даяни скоріш буде француженка.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 22.05.2019 16:15
    0
    Відволіуся на годинку, а тут такий вже все. Значить хвороба позаду, тепер можна і на турнір замахнутись. Сітка дозволяє.
    Ссылка
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