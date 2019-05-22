Страсбург. Ястремская разбила Стосур

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) более чем уверенно выиграла матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В поединке против Саманты Стосур из Австралии (№89 WTA) 19-летняя украинка отдала двукратной чемпионке турнира (2015, 2017) всего два гейма.

Страсбург. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:2

В первом сете Ястремская устроила настоящее избиение соперницы на корте. У Дайаны явно шла игра и она показала, что 35-летней Саманте сегодня ловить нечего. Помимо отличной игры на приеме, украинка еще и прилично подавала. Раньше именно этот аспект часто мешал ей выигрывать матчи.

Уверенные 6:0 в первой партии – это одиннадцатая баранка для соперниц в карьере Ястремской. Стосур в текущем сезоне проиграла второй раз под ноль, первый – в Майами против Эшли Барти.

Во втором сете первые четыре гейма шла более-менее равная игра, после чего Даяна вновь добавила и забрала четыре очка подряд. Только в заключительном гейме матча австралийка заработала первые брейкпоинты, но пользы они ей не принести. Даяна была на голову сильнее.

В 1/4 финала Ястремская сыграет с Фионой Ферро (Франция) или Ван Цян (Китай).