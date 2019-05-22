Страсбург. Ястремская разбила Стосур

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) более чем уверенно выиграла матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
В поединке против Саманты Стосур из Австралии (№89 WTA) 19-летняя украинка отдала двукратной чемпионке турнира (2015, 2017) всего два гейма.
Страсбург. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:2
В первом сете Ястремская устроила настоящее избиение соперницы на корте. У Дайаны явно шла игра и она показала, что 35-летней Саманте сегодня ловить нечего. Помимо отличной игры на приеме, украинка еще и прилично подавала. Раньше именно этот аспект часто мешал ей выигрывать матчи.
Уверенные 6:0 в первой партии – это одиннадцатая баранка для соперниц в карьере Ястремской. Стосур в текущем сезоне проиграла второй раз под ноль, первый – в Майами против Эшли Барти.
Во втором сете первые четыре гейма шла более-менее равная игра, после чего Даяна вновь добавила и забрала четыре очка подряд. Только в заключительном гейме матча австралийка заработала первые брейкпоинты, но пользы они ей не принести. Даяна была на голову сильнее.
В 1/4 финала Ястремская сыграет с Фионой Ферро (Франция) или Ван Цян (Китай).
Ранее в четвертьфинал вышла Марта Костюк. По сетке девушки могу встретиться только в финале.
Источник — Sport.ua
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финал Даяна-Марта? это было бы эпично
Ждем наших тинейджерок завтра в 1/4.
проти Даяни, якщо вона у вогні, шансів у будь-якої тенісистки буде небагато.
сьогодні вона точно була у вогні
Ждем наших тинейджерок завтра в 1/4.
проти Даяни, якщо вона у вогні, шансів у будь-якої тенісистки буде небагато.
сьогодні вона точно була у вогні
финал Даяна-Марта? это было бы эпично
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