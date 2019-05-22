Страсбург. Костюк впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) выиграла матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В битве за четвертьфинал 16-летняя украинка в двух сетах одолела Чжэн Сайсай из Китая (№45 WTA).

Страсбург. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:1

В четвертьфинале, который для Костюк станет первым на уровне WTA, украинка сразится против Ребекки Петерсон (№64 WTA) или Каролин Гарсии (№24 WTA).

Отметим, что это уже четвертая победа Марты в семи поединках против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга. Ранее она обыгрывала Пэн Шуай (25), Дарью Гаврилову (26) и Ализе Корне (35). Предыдущие победы датированы 2018-м годом.