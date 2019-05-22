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Страсбург. Костюк впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA

16-летняя украинка уверенно переиграла теннисистку из топ-50 мирового рейтинга

  • 22.05.2019 14:39
  • 2101 просмотр
  • 10 комментариев
Страсбург. Костюк впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) выиграла матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В битве за четвертьфинал 16-летняя украинка в двух сетах одолела Чжэн Сайсай из Китая (№45 WTA).
 
Страсбург. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:1
 
 
В четвертьфинале, который для Костюк станет первым на уровне WTA, украинка сразится против Ребекки Петерсон (№64 WTA) или Каролин Гарсии (№24 WTA).
 
Отметим, что это уже четвертая победа Марты в семи поединках против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга. Ранее она обыгрывала Пэн Шуай (25), Дарью Гаврилову (26) и Ализе Корне (35). Предыдущие победы датированы 2018-м годом.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 15:23
    +1
    sv_2000, 22.05.2019 15:20
    И интересно было бы посмотреть на кэфы буков.. Неужели и против Гарсии Марту выставят фавориткой?
    Не выставят. А против Петерсон точно поставят.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 22.05.2019 15:20
    0
    И интересно было бы посмотреть на кэфы буков.. Неужели и против Гарсии Марту выставят фавориткой?
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 22.05.2019 15:18
    0
    Хочеться Гарсона..... Марта прибавила с той игры, а у Гарсии сейчас игра не очень клеется. Думаю, у Марты неплохие шансы. Победа над такой именитой теннисисткой была бы очень полезна в плане самоутверждения.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.05.2019 14:57
    +1
    Так, як Гарсія ледве здолала Роджерс і взагалі грає цього сезону, не факт, що вона пройде Петерссон. Більш того, здається, що грати саме з Петерссон буде важче.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.05.2019 14:52
    +3
    Oleksandr Taktaiev, 22.05.2019 14:46
    Гарсія повинна ще вийти до 1/4, що зовсім не факт
    Так это понятно. Петерсон может ее огорчить при плохой игре.. Но все же уровень Гарсии повыше. Так что скорее против Гарсии придеться
    Ссылка
    Publius
      Publius, 22.05.2019 14:51
    +2
    В подзаголовке статьи после слова "украинка" явно не хватает слова "уверенно". Вот комментатор во время матча раз за разом повторял "confidently" и, думаю, он прав.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 14:46
    +7
    Марта явно хорошо настроилась. Юношеских срывов было уже немного. Сегодняшний теннис по уровню вполне тянет на топ-50. А в последних геймах второго сета Марта показала весь свой богатый арсенал атакующего тенниса. Неужели сотрудничество с Ибрагимзаде уже начало давать свои плоды? По крайней мере, стабильная игра два сета подряд с представительницей топ-50 - это радует.
    Есть первый четвертьфинал WTA в карьере, и дальше будет совсем интересно. Случится ли попытка реванша против Гарсии? Прошлогоднюю игру с ней в Штутгарте Марта вряд ли когда-нибудь забудет.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 22.05.2019 14:46
    +1
    vizuals, 22.05.2019 14:42
    С Гарсией это будет реванш за прошлый год. И эта игра уже станет показателем нынешнего уровня Марты.
    Гарсія повинна ще вийти до 1/4, що зовсім не факт
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 22.05.2019 14:44
    +4
    Супер!
    Якщо в минулій грі Марту хотілося похвалити за терпіння, то сьогодні - за помірну агресію, чіпкість і холоднокровність.
    Той випадок, коли приємний не тільки рахунок, але й гра.
    Дуже хочеться вірити, що ось тепер нарешті Marta is back.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.05.2019 14:42
    +3
    С Гарсией это будет реванш за прошлый год. И эта игра уже станет показателем нынешнего уровня Марты.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 14:46
    +7
    Марта явно хорошо настроилась. Юношеских срывов было уже немного. Сегодняшний теннис по уровню вполне тянет на топ-50. А в последних геймах второго сета Марта показала весь свой богатый арсенал атакующего тенниса. Неужели сотрудничество с Ибрагимзаде уже начало давать свои плоды? По крайней мере, стабильная игра два сета подряд с представительницей топ-50 - это радует.
    Есть первый четвертьфинал WTA в карьере, и дальше будет совсем интересно. Случится ли попытка реванша против Гарсии? Прошлогоднюю игру с ней в Штутгарте Марта вряд ли когда-нибудь забудет.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 22.05.2019 14:44
    +4
    Супер!
    Якщо в минулій грі Марту хотілося похвалити за терпіння, то сьогодні - за помірну агресію, чіпкість і холоднокровність.
    Той випадок, коли приємний не тільки рахунок, але й гра.
    Дуже хочеться вірити, що ось тепер нарешті Marta is back.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.05.2019 14:52
    +3
    Oleksandr Taktaiev, 22.05.2019 14:46
    Гарсія повинна ще вийти до 1/4, що зовсім не факт
    Так это понятно. Петерсон может ее огорчить при плохой игре.. Но все же уровень Гарсии повыше. Так что скорее против Гарсии придеться
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.05.2019 14:42
    +3
    С Гарсией это будет реванш за прошлый год. И эта игра уже станет показателем нынешнего уровня Марты.
    Ссылка
    Publius
      Publius, 22.05.2019 14:51
    +2
    В подзаголовке статьи после слова "украинка" явно не хватает слова "уверенно". Вот комментатор во время матча раз за разом повторял "confidently" и, думаю, он прав.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 15:23
    +1
    sv_2000, 22.05.2019 15:20
    И интересно было бы посмотреть на кэфы буков.. Неужели и против Гарсии Марту выставят фавориткой?
    Не выставят. А против Петерсон точно поставят.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.05.2019 14:57
    +1
    Так, як Гарсія ледве здолала Роджерс і взагалі грає цього сезону, не факт, що вона пройде Петерссон. Більш того, здається, що грати саме з Петерссон буде важче.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 22.05.2019 14:46
    +1
    vizuals, 22.05.2019 14:42
    С Гарсией это будет реванш за прошлый год. И эта игра уже станет показателем нынешнего уровня Марты.
    Гарсія повинна ще вийти до 1/4, що зовсім не факт
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 22.05.2019 15:20
    0
    И интересно было бы посмотреть на кэфы буков.. Неужели и против Гарсии Марту выставят фавориткой?
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 22.05.2019 15:18
    0
    Хочеться Гарсона..... Марта прибавила с той игры, а у Гарсии сейчас игра не очень клеется. Думаю, у Марты неплохие шансы. Победа над такой именитой теннисисткой была бы очень полезна в плане самоутверждения.
    Ссылка
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