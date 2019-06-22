Истборн. Известны соперницы Свитолиной и Цуренко

На травяном турнире в Истборе украинская теннисистка Элина Свитолина стартует со 2-го круга, а соперницей будет победительница противостояния Ализе Корне - Хизер Уотсон.
А Леся Цуренко в 1-м круге встретится с Юлией Гергес.
Кроме того, в финале квалификации сыграет Даяна Ястремская, где соперницей будет Виктория Голубич.
Источник — Sport.ua
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