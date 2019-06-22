Истборн. Известны соперницы Свитолиной и Цуренко

16:19 — trasher87 trasher87

Нее мне Исмаили не нужен я не торгуюсь)))

16:15 — Axmetov

Я видел в живую.Шикарный защитник

16:14 — Axmetov

Похоже ты не понимаешь,что за конкуренты у него на позиции в сборной.Очень сложно выиграть конкур...

16:11 — digital_summer

Сергей ПАЛКИН: «Срна еще хочет играть в футбол» Сергей ПАЛКИН: «За скандалом с футболками стоят С...

16:10 — Axmetov

Да что ты всё время торгуешься? Мне,как болельщику ШД,вообще не устраивает,чтобы Исмаили сейч...

16:04 — Kevko

Палкину никогда нельзя верить. Палкин: "Исмаили - один из лучших защитников в мире". Сколько игр ...

16:02 — trasher87 trasher87

Вы в деле Кулибали видели??