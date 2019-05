Рим. Федерер снялся с турнира из-за травмы

В пятницу на грунтовом турнире в Риме теннисист Роджер Федерер должен был в рамках 1/4 финала сыграть против Стефаноса Циципаса, однако швейцарец снялся с турнира.

Причиной стала травма правой ноги.

Циципас проходит в полуфинал, где сыграет с Рафаэлем Надалем или Фернандо Вердаско.

Unfortunately, King Roger had to withdraw from the tournament due to an injury to his right leg. We wish him a fast recovery. Thank you for the incredible emotions.

