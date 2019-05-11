ВИДЕО. Свитолина тренируется с Азаренко на кортах Рима

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начала активную подготовку к защите титула на Открытом чемпионате Италии по теннису.
В субботу она провела тренировку с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№52 WTA) из Беларуси. Отметим, что девушки могут встретиться во втором круге, если Азаренко в стартовом матче одолеет Чжан Шуай (№45 WTA).
In the Grand Stand Arena you can find @ElinaSvitolina and @vika7 😎 Don’t miss them 🙌#ibi19 pic.twitter.com/NEaCKOEICt— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 11 травня 2019 р.
Источник — Sport.ua
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