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ВИДЕО. Свитолина тренируется с Азаренко на кортах Рима

Возможные соперницы по второму кругу готовятся к началу турнира

  • 11.05.2019 13:47
  • 442 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Свитолина тренируется с Азаренко на кортах Рима
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начала активную подготовку к защите титула на Открытом чемпионате Италии по теннису. 
 
В субботу она провела тренировку с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№52 WTA) из Беларуси. Отметим, что девушки могут встретиться во втором круге, если Азаренко в стартовом матче одолеет Чжан Шуай (№45 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 11.05.2019 13:58
    +1
    Хто там нив "деякі в Рииимі тренууууються...", он Азаренко, бачте, розумашка, тренується, а Світоліна, як завжди, по дискотеках
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.05.2019 13:55
    0
    Интересный подход к турниру - тренироваться с тем, с кем вероятно придется сыграть
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.05.2019 13:58
    +1
    Хто там нив "деякі в Рииимі тренууууються...", он Азаренко, бачте, розумашка, тренується, а Світоліна, як завжди, по дискотеках
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.05.2019 13:55
    0
    Интересный подход к турниру - тренироваться с тем, с кем вероятно придется сыграть
    Ссылка
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