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Рим. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Италии по теннису

  • 10.05.2019 20:10
  • 2484 просмотра
  • 6 комментариев
Рим. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В пятницу, 10 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA), которая является действующей двукратной чемпионкой турнира, пропускает первый круг, а во втором встретится с Викторией Азаренко (№52 WTA) или Чжан Шуай (№45 WTA). 
 
Леся Цуренко (№26 WTA) на старте соревнований сразится против Юлии Путинцевой (№43 WTA) из Казахстана. Ранее девушки встречались четыре раза, счет равный. Две последние встречи остались за украинкой (Хобарт-2018 и Дубай-2019). 
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) дебютирует на «Internazionali BNL d'Italia» поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (№27 WTA), у которой она выиграла единственную очную встречу во втором круге Australian Open-2019.
 
В квалификации украинки не представлены.
 
Турнир пройдет с 13 по 19 мая.
 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 10.05.2019 20:57
    +2
    Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:54
    Які передумови для перемоги? Я навіть не уявляю, за рахунок чого Еліна зараз може виграти турнір. Треба хоч трохи повернутися до змагального ритму, і намагатися показати максимум на РГ. Звісно, якщо це взагалі зараз можливо через фізичний стан.
    Згадайте минулий рік) я ж не кажу, що вона має перемагати.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:54
    0
    Martin Riggs, 10.05.2019 20:48
    З плюсів для Світоліної те, що Халеп і Бертенс в іншій частині сітки. Це якщо йти за перемогою
    Які передумови для перемоги? Я навіть не уявляю, за рахунок чого Еліна зараз може виграти турнір. Треба хоч трохи повернутися до змагального ритму, і намагатися показати максимум на РГ. Звісно, якщо це взагалі зараз можливо через фізичний стан.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 10.05.2019 20:48
    +2
    З плюсів для Світоліної те, що Халеп і Бертенс в іншій частині сітки. Це якщо йти за перемогою
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:45
    0
    Кстати, очень бы хотелось прохода именно Даяны. Поскольку дальше Сабаленка. Матч двух главных юных пушек женского Тура может получиться захватывающим.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 10.05.2019 20:40
    +1
    Хочу пожелать Даяне прервать затяжную серию вылетов в первом круге, на счет Элины сложно оценивать жеребий так как не понятно в каком она состоянии, в успешное выступление Леси на этом турнире я не верю
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:40
    0
    Немалые шансы, что никто из девчат не пройдет дальше. Леся в ужасной форме, Элине после травмы будет тяжело против любой из возможных соперниц, а Даяна - это Даяна, может как выиграть, так и проиграть кому угодно. А соперница у нее для грунта весьма неприятная. Но, пожалуй, именно у Даяны наивысшие шансы из троих выиграть стартовый матч.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 10.05.2019 20:57
    +2
    Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:54
    Які передумови для перемоги? Я навіть не уявляю, за рахунок чого Еліна зараз може виграти турнір. Треба хоч трохи повернутися до змагального ритму, і намагатися показати максимум на РГ. Звісно, якщо це взагалі зараз можливо через фізичний стан.
    Згадайте минулий рік) я ж не кажу, що вона має перемагати.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 10.05.2019 20:48
    +2
    З плюсів для Світоліної те, що Халеп і Бертенс в іншій частині сітки. Це якщо йти за перемогою
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 10.05.2019 20:40
    +1
    Хочу пожелать Даяне прервать затяжную серию вылетов в первом круге, на счет Элины сложно оценивать жеребий так как не понятно в каком она состоянии, в успешное выступление Леси на этом турнире я не верю
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:54
    0
    Martin Riggs, 10.05.2019 20:48
    З плюсів для Світоліної те, що Халеп і Бертенс в іншій частині сітки. Це якщо йти за перемогою
    Які передумови для перемоги? Я навіть не уявляю, за рахунок чого Еліна зараз може виграти турнір. Треба хоч трохи повернутися до змагального ритму, і намагатися показати максимум на РГ. Звісно, якщо це взагалі зараз можливо через фізичний стан.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:45
    0
    Кстати, очень бы хотелось прохода именно Даяны. Поскольку дальше Сабаленка. Матч двух главных юных пушек женского Тура может получиться захватывающим.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2019 20:40
    0
    Немалые шансы, что никто из девчат не пройдет дальше. Леся в ужасной форме, Элине после травмы будет тяжело против любой из возможных соперниц, а Даяна - это Даяна, может как выиграть, так и проиграть кому угодно. А соперница у нее для грунта весьма неприятная. Но, пожалуй, именно у Даяны наивысшие шансы из троих выиграть стартовый матч.
    Ссылка
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