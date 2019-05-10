Рим. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

В пятницу, 10 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA), которая является действующей двукратной чемпионкой турнира, пропускает первый круг, а во втором встретится с Викторией Азаренко (№52 WTA) или Чжан Шуай (№45 WTA).

Леся Цуренко (№26 WTA) на старте соревнований сразится против Юлии Путинцевой (№43 WTA) из Казахстана. Ранее девушки встречались четыре раза, счет равный. Две последние встречи остались за украинкой (Хобарт-2018 и Дубай-2019).

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) дебютирует на «Internazionali BNL d'Italia» поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (№27 WTA), у которой она выиграла единственную очную встречу во втором круге Australian Open-2019.

В квалификации украинки не представлены.

Турнир пройдет с 13 по 19 мая.