Индиан-Уэллс. Раонич и Тим в полуфинале, у Монфиса травма

На престижном турнире ATP в Индиан-Уэллс проходят матчи 1/4 финала. Милош Раонич обыграл Миомира Кецмановича. Вторым полуфиналистом стал Доминик Тим, соперник которого Гаэль Монфис снялся с турнира из-за травмы.
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
Верхняя половина сетки (14 марта):
Доминик Тим – Гаэль Монфис – победа Тима (отказ соперника)
Милош Раонич – Миомир Кецманович – 6:3, 6:4
Нижняя половина сетки (15 марта):Хубар Хуркач – Роджер Федерер
Карен Хачанов – Рафаэль Надаль
Полуфинальные пары
Доминик Тим – Милош Раонич
Хуркач / Федерер – Хачанов / Надаль
Источник — Sport.ua
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