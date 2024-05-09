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  4. Рафаэль Надаль – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
09 мая 2024, 13:53 | Обновлено 09 мая 2024, 13:54
385
0

Рафаэль Надаль – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Риме

09 мая 2024, 13:53 | Обновлено 09 мая 2024, 13:54
385
0
Рафаэль Надаль – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

9 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче 1-го раунда 10-кратный чемпион этого турнира сыграет против Зизу Бергса из Бельгии (№108 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Носкова – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 14:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против седьмого сеяного Хурберта Хуркача из Польши.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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