Рафаэль Надаль – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче 1-го раунда 10-кратный чемпион этого турнира сыграет против Зизу Бергса из Бельгии (№108 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Носкова – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 14:15 по Киеву.

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Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против седьмого сеяного Хурберта Хуркача из Польши.

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