Надаль стартовал на Мастерсе в Риме с волевой победы
Рафаэль обыграл Зизу Бергса из Бельгии
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) с победы начал выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
В матче первого раунда 10-кратный чемпион этого турнира переиграл Зизу Бергса из Бельгии (№108 ATP).
Рим. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:4
Это был первый матч теннисистов. Испанец выиграл свой 70-й матч в Риме, обновив исторический рекорд по количеству побед на этих соревнованиях.
В следующем раунде Надаль сразится против седьмого сеяного Хуберта Хуркача из Польши.
В одном из моментов в 3-м сете Рафа упал во время розыгрыша, но все равно сумел его выиграть.
Down but NOT OUT 🤯@RafaelNadal picks himself up from the clay to win the point!!!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/ld3bdhrlBY— ATP Tour (@atptour) May 9, 2024
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