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ATP
09 мая 2024, 17:19 | Обновлено 09 мая 2024, 17:47
318
1

Надаль стартовал на Мастерсе в Риме с волевой победы

Рафаэль обыграл Зизу Бергса из Бельгии

09 мая 2024, 17:19 | Обновлено 09 мая 2024, 17:47
318
1
Надаль стартовал на Мастерсе в Риме с волевой победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) с победы начал выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче первого раунда 10-кратный чемпион этого турнира переиграл Зизу Бергса из Бельгии (№108 ATP).

Рим. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:4

Это был первый матч теннисистов. Испанец выиграл свой 70-й матч в Риме, обновив исторический рекорд по количеству побед на этих соревнованиях.

В следующем раунде Надаль сразится против седьмого сеяного Хуберта Хуркача из Польши.

В одном из моментов в 3-м сете Рафа упал во время розыгрыша, но все равно сумел его выиграть.

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Рафаэль Надаль ATP Рим Зизу Бергс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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ptolemeus
В деяких моментах на прийомі бельгійцю не вистачило класу. Швидше за все, Хуркач відправить Рафу готуватися до РГ.
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