Надаль стартовал на Мастерсе в Риме с волевой победы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) с победы начал выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче первого раунда 10-кратный чемпион этого турнира переиграл Зизу Бергса из Бельгии (№108 ATP).

Рим. Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:4

Это был первый матч теннисистов. Испанец выиграл свой 70-й матч в Риме, обновив исторический рекорд по количеству побед на этих соревнованиях.

В следующем раунде Надаль сразится против седьмого сеяного Хуберта Хуркача из Польши.

В одном из моментов в 3-м сете Рафа упал во время розыгрыша, но все равно сумел его выиграть.

