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Будапешт. Ястремская вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала 18-летняя украинка в двух сетах переиграла Тену Лукаш из Хорватии

  • 13.07.2018 15:00
  • 1367 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) одержала еще одну уверенную победу на грунтовом 100-тысячнике в Будапеште. В матче 1/4 финала 18-летняя украинка в двух сетах переиграла хорватку Тену Лукаш (№266 WTA). 
 
Будапешт. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) –  Тена Лукаш (Хорватия) –  6:3, 6:3
 
Эта победа принесла украине еще 25 очков в мировой классификации, что позволило ей подняться в топ-100 в онлайн-рейтинге. Победа на турнире может принести 90 очков сверху и прыжок еще почти на десяток позиций вверх.
 
Также Ястремская должна войти в список теннисисток, которые выступят в основной сетке US Open.
 
В полуфинале Ястремская сыграет с восьмой сеяной россиянкой Екатериной Александровой (№110 WTA).
 
Напомним, Ястремская недавно победила на грунтовом 60-тысячнике в Риме.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.07.2018 16:11
    +1
    Великий молодець Даяна. Вона росте і прогресує поступово, як і має бути. Команді Марти Костюк треба брати приклад. Інакше, великою зіркою стане Ястремська, а Марта може так і залишитися надзвичайно перспективною.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.07.2018 16:21
    0
    Sviatoslav Kudelych, 13.07.2018 16:11
    Великий молодець Даяна. Вона росте і прогресує поступово, як і має бути. Команді Марти Костюк треба брати приклад. Інакше, великою зіркою стане Ястремська, а Марта може так і залишитися надзвичайно перспективною.
    Дуже сумніваюся щодо майбутньої зірковості Ястремської. Можливо, звичайно, але на це небагато шансів.
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