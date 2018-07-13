Будапешт. Ястремская вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) одержала еще одну уверенную победу на грунтовом 100-тысячнике в Будапеште. В матче 1/4 финала 18-летняя украинка в двух сетах переиграла хорватку Тену Лукаш (№266 WTA).

Будапешт. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Тена Лукаш (Хорватия) – 6:3, 6:3

Эта победа принесла украине еще 25 очков в мировой классификации, что позволило ей подняться в топ-100 в онлайн-рейтинге. Победа на турнире может принести 90 очков сверху и прыжок еще почти на десяток позиций вверх.

Также Ястремская должна войти в список теннисисток, которые выступят в основной сетке US Open.

В полуфинале Ястремская сыграет с восьмой сеяной россиянкой Екатериной Александровой (№110 WTA).