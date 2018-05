Рома поздравила Свитолину с защитой трофея в Риме

В воскресенье, 20 мая, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина защитила титул на Открытом чемпионате Италии.



С победой украинку поздравил официальный Twitter «Ромы». Напомним, в начале недели Свитолина, как действующая чемпионка, побывала на матче Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» и встретилась с легендарным Франческо Тотти.



«Встретить Франческо Тотти в начале недели – и выиграть турнир в конце нее! Поздравляем с защитой титула, Элина», – сказано в твите.

Meet @Totti 👑 at the start of the week - and win the @InteBNLdItalia at the end of it!



Congratulations on retaining your title, @ElinaSvitolina! 🇮🇹🏆🇺🇦

#ASRoma #ibi18 #WTA pic.twitter.com/eUuGAowXLv