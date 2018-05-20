Свитолина защитила титул в Риме, переиграв первую ракетку мира

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина защитила титул на Открытом чемпионате Италии. В финальном поединке, как и в прошлом году, украинка оказалась сильнее румынки Симоны Халеп, которая возглавляет рейтинг WTA.

Рим. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:0, 6:4

Свитолина начала поединок против Халеп с максимальной концентрацией. Приблизительно такую же заряженность на матч мы наблюдали и в полуфинале. А вот у румынки старт выдался откровенно паршивым: 5 невынужденных ошибок в первых 2 геймах для первой ракетки мира - откровенный провал даже при отличной игре соперницы. Но Элина не надеялась только на ошибки Симоны, она очень грамотно гоняла соперницу и выдала парочку фантастических виннерсов. Игра украинки у сетки - отдельная история: Свитолина находила ответы абсолютно во всех моментах, Халеп выглядела на ее фоне откровенным аутсайдером. После счета 3:0 геймы заканчивались очень быстро, Халеп явно смирилась с поражением в первом сете. По истечении всего 15 минут Элина уже подавала на сет. Фантастика! Но это Халеп и во втором сете ожидалась совсем другая борьба.

На старте второго сета Симона наконец-то отстояла свою подачу и навязала украинке серьезную борьбу в следущем гейме. Свитолина не расслаблялась и продолжала гнуть свою линию. В третьем гейме при счете 40:40 она вытянула невероятный розыгрыш, заставив румынку от злости ошибиться потом на брейкпоите. Следующие 2 гейма стали легкой добычей для подающих, а далее наступила пауза. Халеп взяла медицинский тайм-аут. При счете 4:2 Элина имела тройной брейкпоинт и победа уже была почти в руках, но повторилась неприятная ситуация, которая ранее бывала в матчах между этими теннисистками. Симона поймала кураж, впервые за матч у нее начали «гореть глаза». К счастью, воля Свитолиной к победе оказалась сильнее. Украинка взяла пятое очко и через гейм подавала на матч. Гейм начался с двух невынужденных от Халеп и оставалось 2 мяча до защиты титула. Элина несколько раз обидно ошиблась, но Симона ответила тем же. За 1 час и 10 минут титул вновь достался украинке, которая сохранила 4 позицию в мировом рейтинге вернулась на 4 место в Чемпионской гонке.

Свитолина завоевала 3 титул WTA в сезоне и выиграла восьмой финал подряд (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 и Брисбен и Дубай уже в 2018). Счет личных встреч с Халеп стал 4:2 в пользу украинки.

Более того, Элина обогнала Андрея Медведева по количеству завоеванных профессиональных титулов в одиночном разряде. И это национальный рекорд Украины! Ранее у них было по 11 трофеев.

Для тех, кто не совсем понимает, что сегодня произошло, немножко информации для размышления: Халеп до матча со Свитолиной считалась фавориткой Ролан Гарроса у букмекеров (коеффициент 6), Свитолина делила 3-4 место с Остапенко (10).