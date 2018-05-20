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Свитолина защитила титул в Риме, переиграв первую ракетку мира

Украинка на высоком уровне провела финальный поединок, не дав сопернице шансов на победу

  • 20.05.2018 15:19
  • 8092 просмотров
  • 48 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина защитила титул на Открытом чемпионате Италии. В финальном поединке, как и в прошлом году, украинка оказалась сильнее румынки Симоны Халеп, которая возглавляет рейтинг WTA.

Рим. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:0, 6:4

Свитолина начала поединок против Халеп с максимальной концентрацией. Приблизительно такую же заряженность на матч мы наблюдали и в полуфинале. А вот у румынки старт выдался откровенно паршивым: 5 невынужденных ошибок в первых 2 геймах для первой ракетки мира - откровенный провал даже при отличной игре соперницы. Но Элина не надеялась только на ошибки Симоны, она очень грамотно гоняла соперницу и выдала парочку фантастических виннерсов. Игра украинки у сетки - отдельная история: Свитолина находила ответы абсолютно во всех моментах, Халеп выглядела на ее фоне откровенным аутсайдером. После счета 3:0 геймы заканчивались очень быстро, Халеп явно смирилась с поражением в первом сете. По истечении всего 15 минут Элина уже подавала на сет. Фантастика! Но это Халеп и во втором сете ожидалась совсем другая борьба.

На старте второго сета Симона наконец-то отстояла свою подачу и навязала украинке серьезную борьбу в следущем гейме. Свитолина не расслаблялась и продолжала гнуть свою линию. В третьем гейме при счете 40:40 она вытянула невероятный розыгрыш, заставив румынку от злости ошибиться потом на брейкпоите. Следующие 2 гейма стали легкой добычей для подающих, а далее наступила пауза. Халеп взяла медицинский тайм-аут. При счете 4:2 Элина имела тройной брейкпоинт и победа уже была почти в руках, но повторилась неприятная ситуация, которая ранее бывала в матчах между этими теннисистками. Симона поймала кураж, впервые за матч у нее начали «гореть  глаза». К счастью, воля Свитолиной к победе оказалась сильнее. Украинка взяла пятое очко и через гейм подавала на матч. Гейм начался с двух невынужденных от Халеп и оставалось 2 мяча до защиты титула. Элина несколько раз обидно ошиблась, но Симона ответила тем же. За 1 час и 10 минут титул вновь достался украинке, которая сохранила 4 позицию в мировом рейтинге вернулась на 4 место в Чемпионской гонке.

Свитолина завоевала 3 титул WTA в сезоне и выиграла восьмой финал подряд (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 и Брисбен и Дубай уже в 2018). Счет личных встреч с Халеп стал 4:2 в пользу украинки.

Более того, Элина обогнала Андрея Медведева по количеству завоеванных профессиональных титулов в одиночном разряде. И это национальный рекорд Украины! Ранее у них было по 11 трофеев.

Для тех, кто не совсем понимает, что сегодня произошло, немножко информации для размышления: Халеп до матча со Свитолиной считалась фавориткой Ролан Гарроса у букмекеров (коеффициент 6), Свитолина делила 3-4 место с Остапенко (10).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafa12
    online
      mafa12, 20.05.2018 16:01
    0
    просто Браво
    Ссылка
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 20.05.2018 16:02
    0
    3-й гейм 2-го сета - это было нечто!!!
    пора бы и Большой Шлем брать!!!
    Ссылка
    student529
    online
      student529, 20.05.2018 16:04
    0
    А когда квалификация на Ролан Гарос начинаеться? Вродь 21.05 должна, ну что то не вижу на завтра матчей
    Ссылка
    Евгений Карпусь
    online
      Евгений Карпусь, 20.05.2018 16:05
    0
    LAZIO, 20.05.2018 15:38
    Stanislav Matusevych, 20.05.2018 15:36 Флаг Украины увидел при позировании Элины на дальней от нее трибуне. Чувак, LAZIO, то не ты ли приветствовал Элину? Так! Я....з тризубом!! Нажаль тільки я одни був...надіюсь в майбутньому наших буде більше...але це незавадило мені перекричати толпу румин...Браво Еліна!!!
    Респект Вам! И Элине мега респект!
    Ссылка
    Евгений Карпусь
    online
      Евгений Карпусь, 20.05.2018 16:08
    0
    Dmitriy Odnol'ko, 20.05.2018 15:51
    На канале супер теннис разбирают игру даже) вот почему наши каналы не могут вести трансляции...
    хоть бы на английском на супертеннисе говорили, можно было бы понять! А с итальянским беда ))) Элина наша ГОРДОСТЬ!
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 20.05.2018 16:09
    +1
    Евгений Карпусь, 20.05.2018 16:05
    LAZIO, 20.05.2018 15:38 Stanislav Matusevych, 20.05.2018 15:36 Флаг Украины увидел при позировании Элины на дальней от нее трибуне. Чувак, LAZIO, то не ты ли приветствовал Элину? Так! Я....з тризубом!! Нажаль тільки я одни був...надіюсь в майбутньому наших буде більше...але це незавадило мені перекричати толпу румин...Браво Еліна!!! Респект Вам! И Элине мега респект!
    Дякую!! Це всім нам РЕСПЕКТ!!! Це Україна!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2018 16:10
    0
    student529, 20.05.2018 16:04
    А когда квалификация на Ролан Гарос начинаеться? Вродь 21.05 должна, ну что то не вижу на завтра матчей
    Еще жеребьевки не было, соответственно, нет и расписания.
    Ссылка
    Анастасия Коваль
    online
      Анастасия Коваль, 20.05.2018 16:10
    0
    LAZIO, 20.05.2018 15:37
    Всім привіт! Говорити вже неможу!!! Але написати ще сили зосталися!!!ВІТААААЮ!!! ЦЕ БУЛО НЕЗАБУТНЬО!!!
    Дякуємо вам за підтримку, дивилась матч і ради Вас в деякій мірі, нас мало но ми в кільняшках))))Якщо є фото з матчу покажіть нам, дуже цікаво побачити!
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