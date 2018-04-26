Каролин ГАРСИЯ: «Матч с Костюк получился непростым»

Французская теннисистка Каролин Гарсия отметила сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время матча с юной украинкой Мартой Костюк (Q) во втором круге на турнире в Штутгарте.
«У Костюк было преимущество в том плане, что она выступала в квалификации и успела полностью акклиматизироваться. Она обрела уверенность, но могла и устать, поскольку провела больше матчей, чем я. Марта впечатлила своей игрой в первом круге, одержав убедительную победу. Я не очень хорошо знакома с украинкой, поскольку наблюдала за ней только на этом турнире. Это был трудный матч, поскольку я не знала, чего ожидать. Марта показала отличный теннис, она здорово перемещалась по корту», — сказала Гарсия.
Напомним, в четвертьфинале Гарсия встретится с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под третьим номером.
Источник — WTA
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