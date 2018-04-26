Каролин ГАРСИЯ: «Матч с Костюк получился непростым»

Марта в квалификацию в Праге заявлена (старт в понедельник). в Трнаве Козлова - глава посева. за...

посмотришь на свою Кристинку, поплачешь в финале)Клопп и Салах все порешаютне удивлюсь даже если ...

А мені здається, що коли реал нагинатиме, Лівер вже буде стояти позаду напоготові. Як вважаєшь???

Согласен. А второй - в Марселе. А где же Мадрид???

Нет у мадриді тут ясно Реал нагне лівер.

ошибочка, один кубок будет в Ливерпуле)