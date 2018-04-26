Надаль стал первым, кому удалось выиграть 40 сетов на грунте подряд

Испанец Рафаэль Надаль, который продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 500 в Барселоне.



В матче третьего круга «король грунта» легко обыграл Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6:1, 6:3.



Стоит отметить, что 31-летний Надаль стал первым теннисистом в Открытой эре (после 1968 года), которому удалось выиграть 40 сетов на грунте подряд. До него всего два игрока выигрывали 30 сетов на грунте подряд – Гильермо Кория (35 сетов в 2003-2004 годах) и Илие Настасе (34 сета в 1973-м).



Более того, ни одному сопернику в этих 40 сетах не удалось даже дойти до тай-брейка в одном из сетов.



В четвертьфинале очередной жертвой испанца может стать Мартин Клижан из Словакии.