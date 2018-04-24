Энди МАРРЕЙ о восстановлении: «Не ожидал, что будет так тяжело»

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за травмы не играет с «Уимбилдона». Теннисист заявил, что восстановление идет даже тяжелее, чем реабилитация после операции на спине в 2013 году.
«В этот раз процесс сложнее, он более неровный. Восстановление идет дольше, и оно сложнее, чем после проблем со спиной. Я не ожидал ничего подобного. После возвращения я ничего не буду воспринимать как данность».
Маррей планирует вернуться в тур на травяных турнирах в середине июня. Ранее теннисит снялся с «Ролан Гаррос».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.