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Энди МАРРЕЙ о восстановлении: «Не ожидал, что будет так тяжело»

Теннисист продолжает лечить травму бедра

  • 24.04.2018 14:53
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за травмы не играет с «Уимбилдона». Теннисист заявил, что восстановление идет даже тяжелее, чем реабилитация после операции на спине в 2013 году.
 
«В этот раз процесс сложнее, он более неровный. Восстановление идет дольше, и оно сложнее, чем после проблем со спиной. Я не ожидал ничего подобного. После возвращения я ничего не буду воспринимать как данность».
 
Маррей планирует вернуться в тур на травяных турнирах в середине июня. Ранее теннисит снялся с «Ролан Гаррос».
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