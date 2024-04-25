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Англия
25 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 25 апреля 2024, 21:53
1763
0

Коуч Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть после травмы в следующей игре

Украинский фулбек вряд ли сыграет против «Брентфорда»

25 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 25 апреля 2024, 21:53
1763
0
Коуч Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть после травмы в следующей игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о травме украинского фулбека «ирисок» Виталия Миколенко, которую тот получил во вчерашнем поединке АПЛ против «Ливерпуля» (2:0) и оценил его шансы сыграть в следующем поединке против «Брентфорда».

«Виталий Миколенко вряд ли сыграет против «Брентфорда». Ему нужно детальное обследование, чтобы узнать более подробно о повреждении, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим», – сказал Дайч.

Виталий Миколенко провел в этом сезоне за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.

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Эвертон травма Виталий Миколенко Шон Дайч травма голеностопа Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд
Дмитро Олійник Источник: ФК Эвертон
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