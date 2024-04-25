Коуч Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть после травмы в следующей игре

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о травме украинского фулбека «ирисок» Виталия Миколенко, которую тот получил во вчерашнем поединке АПЛ против «Ливерпуля» (2:0) и оценил его шансы сыграть в следующем поединке против «Брентфорда».

«Виталий Миколенко вряд ли сыграет против «Брентфорда». Ему нужно детальное обследование, чтобы узнать более подробно о повреждении, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим», – сказал Дайч.

Виталий Миколенко провел в этом сезоне за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.