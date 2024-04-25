Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче
Украинский хавбек готовится принять участие в игре против «Лас-Пальмаса»
В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Главный тренер «Жироны» Мичел на предматчевой пресс-конференции рассказал, что украинский хавбек Виктор Цыганков готовится принять участие в матче. Виктор пропустил два последние поединка каталонского клуба из-за травмы икроножной мышцы.
Ранее «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт, но украинец решил отложить этот вопрос до лета.
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