Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче

В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Жироны» Мичел на предматчевой пресс-конференции рассказал, что украинский хавбек Виктор Цыганков готовится принять участие в матче. Виктор пропустил два последние поединка каталонского клуба из-за травмы икроножной мышцы.

Ранее «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт, но украинец решил отложить этот вопрос до лета.