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Испания
25 апреля 2024, 16:17 |
1489
1

Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче

Украинский хавбек готовится принять участие в игре против «Лас-Пальмаса»

25 апреля 2024, 16:17 |
1489
1
Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Мичел

В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Жироны» Мичел на предматчевой пресс-конференции рассказал, что украинский хавбек Виктор Цыганков готовится принять участие в матче. Виктор пропустил два последние поединка каталонского клуба из-за травмы икроножной мышцы.

Ранее «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт, но украинец решил отложить этот вопрос до лета.

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травма Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу восстановление Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Олійник Источник
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Игорь Плахтий
під тортурами? який м̷у̷d̷е̷н̷ь̷ майстер робить такі заголовки?
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