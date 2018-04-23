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Бушар впервые обыграла теннисистку из топ-50 с минувшего августа

Канадская теннисистка на Кубке Федерации взяла верх над украинской Лесей Цуренко

  • 23.04.2018 09:27
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Getty Images. Эжени Бушар
© Getty Images. Эжени Бушар

24-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар выиграла два матча в рамках Кубка Федерации против украинских теннисисток Катерины Бондаренко и Леси Цуренко.

Победа над 28-летней Цуренко стала для бывшей пятой ракетки мира Бушар первой во встрече с соперницей из топ-50 мирового рейтинга с августа 2017-го года. На момент матча Цуренко занимала 40-ю строчку рейтинга.

За минувший год Бушар лишь в третий раз выиграла два матча подряд.

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Источник — Sport.ua

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