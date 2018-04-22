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Штутгарт. Костюк вышла в финал квалификации

15-летняя украинская теннисистка продолжает борьбу за место в основе после отказа соперницы

  • 22.04.2018 17:10
  • 844 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, во втором раунде квалификации грунтового Премьера в Штутгарте после отказа соперницы вышла в финал, где поборется за выход в основную сетку.
 
По ходу первого сета Костюк отыгралась с 0:2, выиграв четыре гейма подряд. Но затем вперед снова вышла соперница, однако подать на партию Каданцу не удалось (5:5). Защитив подачу под ноль, украинка выполнила очередной брейк и выиграла сет.
 
С брейком лидировала Костюк и во втором сете, когда соперница не смогла продолжить борьбу и снялась с поединка.
 
Квалификация. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Александра Каданцу (Румыния) - 7:5, 2:0, отказ
 
В финале отборочного турнира украинка сыграет с первой сеяной - Ализе Корне из Франции (WTA 35).
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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 22.04.2018 17:17
    +1
    завтра Корне курне!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.04.2018 17:27
    +3
    Хорошо, что так закончилось. Румынка все-таки на первый сет подавала. Завтра играть с Корне, а это уже топ-40. Француженка сейчас ничего особенного не показывает, и с трудом на двух тайбрейках дожала не самую сильную Перрен. Тем не менее, конечно, Корне будет фаворитом против Марты, и Костюк нужно показывать свой максимум, чтобы надеяться на победу. Честно говоря, этот матч мне было бы интереснее посмотреть, чем мучения нашей сборной в Канаде.
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    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 22.04.2018 17:43
    +2
    Stanislav Matusevych, 22.04.2018 17:27
    Хорошо, что так закончилось. Румынка все-таки на первый сет подавала. Завтра играть с Корне, а это уже топ-40. Француженка сейчас ничего особенного не показывает, и с трудом на двух тайбрейках дожала не самую сильную Перрен. Тем не менее, конечно, Корне будет фаворитом против Марты, и Костюк нужно показывать свой максимум, чтобы надеяться на победу. Честно говоря, этот матч мне было бы интереснее посмотреть, чем мучения нашей сборной в Канаде.
    Та виграють в Канади,у Марти шанси є досить хороші
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