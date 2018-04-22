Штутгарт. Костюк вышла в финал квалификации

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, во втором раунде квалификации грунтового Премьера в Штутгарте после отказа соперницы вышла в финал, где поборется за выход в основную сетку.

По ходу первого сета Костюк отыгралась с 0:2, выиграв четыре гейма подряд. Но затем вперед снова вышла соперница, однако подать на партию Каданцу не удалось (5:5). Защитив подачу под ноль, украинка выполнила очередной брейк и выиграла сет.

С брейком лидировала Костюк и во втором сете, когда соперница не смогла продолжить борьбу и снялась с поединка.

Квалификация. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Александра Каданцу (Румыния) - 7:5, 2:0, отказ

В финале отборочного турнира украинка сыграет с первой сеяной - Ализе Корне из Франции (WTA 35).