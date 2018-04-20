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Джокович будет работать с Вайдой до конца грунтового сезона

Новак Джокович рассказал о планах на сотрудничество с Марьяном Вайдой

  • 20.04.2018 14:27
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Getty Images. Новак Джокович и Марьян Вайда
© Getty Images. Новак Джокович и Марьян Вайда

Недавно Новак Джокович снова начал сотрудничать со своим многолетним тренером Марьяном Вайдой. Серб, который вчера уступил в третьем раунде турнира в Монте-Карло Доминику Тиму, рассказал о том, сколько продлится это сотрудничество:

«Я чувствую, что играю всё лучше и лучше с каждым днём. Здесь в Монте-Карло у меня было три матча, я ни на что не рассчитывал. Наконец играл без болевых ощущений, что очень важно. Мой тренер Марьян Вайда был здесь со мной. Так что оцениваю турнир позитивно.

Вайда будет работать со мной как минимум до конца сезона на грунте. А дальше мы уже посмотрим и решим насчёт будущего. Буду стараться играть чаще, чтобы набрать форму. Выход на пик формы к «Роллан Гарросу» остаётся главной целью».

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Источник — Ubitennis

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