ВАЙДА: «Джокович пока готов на 80 процентов»

«В матче с Чеккинато Новак не был похож на себя. У него был отличный шанс сравнять счет, но он упустил свое преимущество. Новак не контролировал очки, хотя ему и удалось хорошо играть в третьем сете. Он стал нервничать, я не знаю, какие мысли были в его голове.

Пока Новак не готов на 100 процентов. Ему нужна игровая практика. Его готовность я бы оценил в 80 процентов, но я доволен нашей работой», — цитирует Вайду L’Equipe.

В то же время тренер серба признал, что Джокович еще не принял решения об участии в турнирах на травяном покрытии. Ранее сам Джокович не исключил, что пропустит сезон турниров на траве.