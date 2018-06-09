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ВАЙДА: «Джокович пока готов на 80 процентов»

Наставник серба прокомментировал последние результаты теннисиста

  • 09.06.2018 07:58
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Мариан Вайда прокомментировал итоги «Ролан Гаррос». В Париже серб уступил в четвертьфинале итальянцу Марко Чеккинато (3:6, 6:7, 6:1, 6:7).
 
«В матче с Чеккинато Новак не был похож на себя. У него был отличный шанс сравнять счет, но он упустил свое преимущество. Новак не контролировал очки, хотя ему и удалось хорошо играть в третьем сете. Он стал нервничать, я не знаю, какие мысли были в его голове.
 
Пока Новак не готов на 100 процентов. Ему нужна игровая практика. Его готовность я бы оценил в 80 процентов, но я доволен нашей работой», — цитирует Вайду L’Equipe.
 
В то же время тренер серба признал, что Джокович еще не принял решения об участии в турнирах на травяном покрытии. Ранее сам Джокович не исключил, что пропустит сезон турниров на траве.
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Источник — L`Equipe

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