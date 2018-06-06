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Новак ДЖОКОВИЧ: «Чеккинато играл великолепно»

Экс-первая ракетка мира отдал должное своему сопернику

  • 06.06.2018 09:23
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Вчера Новак Джокович в четвертьфинале Ролан Гаррос уступил Марко Чеккинато со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).

Серб прокомментировал матч против Чеккинато:

«Он играл великолепно, отдаю ему должное и поздравляю с отличным выступлением. С самого старта мне было тяжело. Увы, я потратил какое-то время на то, чтобы прибавить, плюс мне поначалу мешало небольшое повреждение. Потом, когда я разогрелся и вошёл в игру, стало лучше.

Жаль, что я не смог использовать свои шансы в четвёртом сете, когда вёл 4:1 и заработал несколько брейк-пойнтов. Я думал, что всё в этой партии в моих руках, но он сумел отыграться. Что же, он прошёл достаточно далеко. Полуфинал — великолепный результат. При этом не было ощущения, что на него давит большой стадион, большой матч. В важные моменты он великолепно справлялся с нервами и играл хорошо.

Конечно, в полуфинале Доминик будет фаворитом. Он в отличной форме, но никогда не знаешь, что может произойти. В матче со мной он заслужил победу. Я знаю его, он отличный парень. Я думал, что у меня хороший шанс сделать ещё один шаг вперёд, но оказалось, что это не так. Что же, бывает и такое».

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Источник — Tennis World USA

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