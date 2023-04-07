Без Принца грунта. Определились полуфиналисты турнира в Эшториле

7 апреля состоялись четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).

Принц грунта и экс-третья ракетка мира Доминик Тим в двух сетах уступил Кентену Алису.

Первый сеяный соревнований Каспер Рууд, который является пятой ракеткой мира, разгромил Себастьана Баэса. Сенсационно завершился поединок между Марко Чеккинато и Алехандро Давидовичем Фокиной. Победу в двух партиях праздновал 30-летний итальянец.

Эшторил. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каспер Рууд [1] – Себастьян Баэс [5] – 6:3, 6:0

Кентен Алис – Доминик Тим – 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

Марко Чеккинато – Алехандро Давидович Фокина [3] – 7:5, 7:6 (7:4)

Миомир Кецманович [6] – Бернабе Сапата Миральес – 7:5, 6:2

Эшторил. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Каспер Рууд [1] – Кентен Алис

Нижняя часть сетки

Марко Чеккинато – Миомир Кецманович [6]