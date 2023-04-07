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ATP
07 апреля 2023, 09:50 |
152
0

Известны все участники 1/4 финала турнира в Эшториле

Доминик Тим выиграл уже два матча подряд

07 апреля 2023, 09:50 |
152
0
Известны все участники 1/4 финала турнира в Эшториле
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Состоялись матчи второго раунда грунтового турнира ATP 250 в Эшториле, по итогам которых определились все пары четвертьфиналистов.

Успешное выступление на турнире продолжает Доминик Тим, который впервые за полгода выиграл два матча подряд.

Эшторил. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каспер Рууд [1] – Себастьян Баэс [5]
Кентен Алис – Доминик Тим

Нижняя часть сетки

Марко Чеккинато – Алехандро Давидович Фокина [3]
Миомир Кецманович [6] – Бернабе Сапата Миральес

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ATP Эшторил Каспер Рууд Себастьян Баэс Кентен Алис Доминик Тим Марко Чеккинато Алехандро Давидович-Фокина Миомир Кецманович Бернабе Сапата Миральес
Источник Sport.ua
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