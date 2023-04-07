Известны все участники 1/4 финала турнира в Эшториле

Состоялись матчи второго раунда грунтового турнира ATP 250 в Эшториле, по итогам которых определились все пары четвертьфиналистов.

Успешное выступление на турнире продолжает Доминик Тим, который впервые за полгода выиграл два матча подряд.

Эшторил. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каспер Рууд [1] – Себастьян Баэс [5]

Кентен Алис – Доминик Тим

Нижняя часть сетки

Марко Чеккинато – Алехандро Давидович Фокина [3]

Миомир Кецманович [6] – Бернабе Сапата Миральес