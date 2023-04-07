ATP07 апреля 2023, 09:50 |
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Известны все участники 1/4 финала турнира в Эшториле
Доминик Тим выиграл уже два матча подряд
07 апреля 2023, 09:50 |
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Состоялись матчи второго раунда грунтового турнира ATP 250 в Эшториле, по итогам которых определились все пары четвертьфиналистов.
Успешное выступление на турнире продолжает Доминик Тим, который впервые за полгода выиграл два матча подряд.
Эшторил. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Каспер Рууд [1] – Себастьян Баэс [5]
Кентен Алис – Доминик Тим
Нижняя часть сетки
Марко Чеккинато – Алехандро Давидович Фокина [3]
Миомир Кецманович [6] – Бернабе Сапата Миральес
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