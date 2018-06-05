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Джокович драматично вылетел с Ролан Гаррос от Чеккинато

Итальянец Марко Чеккинато продолжает преподносить сюрпризы

  • 05.06.2018 20:38
  • 215 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

В четвертьфинале Ролан Гаррос Новак Джокович встречался с сенсационным итальянцем Марко Чеккинато, который до нынешнего Ролан Гаррос не выиграл ни одного матча на турнирах Большого Шлема.

И сегодня итальянец сотворил еще одну сенсацию, в четырех сетах обыграв Джоковича. Матч продолжался 3 часа и 30 минут

1/4 финала

Марко Чеккинато (Италия) – Новак Джокович (Сербия, 20) – 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11)

В полуфинале Чеккинато послезавтра сыграет с Домиником Тимом, который ранее легко справился с Александром Зверевым.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sergioramon83
    online
      sergioramon83, 05.06.2018 20:50
    0
    Матч-огонь!!!!! Чеккинатор респект!
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