Джокович драматично вылетел с Ролан Гаррос от Чеккинато

В четвертьфинале Ролан Гаррос Новак Джокович встречался с сенсационным итальянцем Марко Чеккинато, который до нынешнего Ролан Гаррос не выиграл ни одного матча на турнирах Большого Шлема.

И сегодня итальянец сотворил еще одну сенсацию, в четырех сетах обыграв Джоковича. Матч продолжался 3 часа и 30 минут

1/4 финала

Марко Чеккинато (Италия) – Новак Джокович (Сербия, 20) – 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11)

В полуфинале Чеккинато послезавтра сыграет с Домиником Тимом, который ранее легко справился с Александром Зверевым.