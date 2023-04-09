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  4. Норвежец против серба. Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле
ATP
09 апреля 2023, 03:04 |
35
0

Норвежец против серба. Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле

Каспер Рууд сыграет в матче за трофей против Миомира Кецмановича

09 апреля 2023, 03:04 |
35
0
Норвежец против серба. Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

В субботу, 8 апреля, состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).

Пятая ракетка мира и первый сеяный соревнований Каспер Рууд вышел в свой первый финал в 2023 году, в трех сетах обыграв Кентена Алиса.

Кецманович уверенно выиграл у Марко Чеккинато в трех партиях.

Это будет четвертая встреча между Каспером и Миомиром. Счет 2:1 в пользу сербского теннисиста.

Эшторил. Пары 1/2 финала

Каспер Рууд [1] – Кентен Алис – 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

Марко Чеккинато – Миомир Кецманович [6] – 1:6, 3:6

Эшторил. Финал

Каспер Рууд [1] – Миомир Кецманович [6]

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Источник Sport.ua
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