Норвежец против серба. Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле
Каспер Рууд сыграет в матче за трофей против Миомира Кецмановича
В субботу, 8 апреля, состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).
Пятая ракетка мира и первый сеяный соревнований Каспер Рууд вышел в свой первый финал в 2023 году, в трех сетах обыграв Кентена Алиса.
Кецманович уверенно выиграл у Марко Чеккинато в трех партиях.
Это будет четвертая встреча между Каспером и Миомиром. Счет 2:1 в пользу сербского теннисиста.
Эшторил. Пары 1/2 финала
Каспер Рууд [1] – Кентен Алис – 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)
Марко Чеккинато – Миомир Кецманович [6] – 1:6, 3:6
Эшторил. Финал
Каспер Рууд [1] – Миомир Кецманович [6]
OUR FINAL!— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 8, 2023
Casper Ruud vs. Miomir Kecmanovic! pic.twitter.com/kd2ravnUM7
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