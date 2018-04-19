Монте-Карло. Надаль легко обыграл Хачанова и встретится с Тимом

Главный фаворит грунтового Мастерса в Монте-Карло Рафаэль Надаль без особых проблем вышел в четвертьфинал турнира.
В поединке 1/8 финала лидер мирового рейтинга в двух сетах одолел Карена Хачанова из России.
Монте-Карло. 1/8 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Надаль проэкзаменует пятую ракетку турнира – Доминика Тима из Австрии, который сегодня обыграл Новака Джоковича.
Напомним, Рафа – 10 кратный победитель турнира в Монте-Карло.
Источник — Sport.ua
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