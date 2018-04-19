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Монте-Карло. Надаль легко обыграл Хачанова и встретится с Тимом

«Король грунта» уверенно движется к очередному трофею

  • 19.04.2018 21:06
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Главный фаворит грунтового Мастерса в Монте-Карло Рафаэль Надаль без особых проблем вышел в четвертьфинал турнира.

В поединке 1/8 финала лидер мирового рейтинга в двух сетах одолел Карена Хачанова из России.

Монте-Карло. 1/8 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Надаль проэкзаменует пятую ракетку турнира – Доминика Тима из Австрии, который сегодня обыграл Новака Джоковича.

Напомним, Рафа – 10 кратный победитель турнира в Монте-Карло.

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Источник — Sport.ua

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